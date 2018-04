Donald Trump alaba reunión de jefe de la CIA con líder de Corea del Norte

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que los preparativos para la primera cumbre de la historia con Corea del Norte están avanzando después de que el director de la CIA, Mike Pompeo, visitó Pyongyang y estableció "una buena relación" con su líder Kim Jong Un.

Pompeo, elegido por Trump para ser su próximo secretario de Estado, se convirtió en el primer funcionario estadounidense del que se sabe que se haya reunido con Kim cuando voló a Pyongyang para preparar la cumbre en la que el mandatario espera persuadir a Corea del Norte de que abandone sus armas nucleares.

"Mike Pompeo se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte", escribió Trump en Twitter. "La reunión fue muy fluida y se formó una buena relación. Ahora se están trabajando los detalles de la Cumbre. ¡La desnuclearización será algo grandioso para el mundo, pero también para Corea del Norte!".

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

