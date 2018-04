Viviana Bonilla: No iré a boicotear trabajo de la presidenta de la Asamblea

Quito -

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla (antes AP), opina que la actual presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, fue designada inconstitucionalmente; pero aseguró que no presentará acciones en su contra.

¿Es posible interponer acciones por el cambio de autoridades?

Se puede porque es inconstitucional la elección de la presidenta, viola el artículo 121 de la Constitución. En lo particular desistí porque se podría entender que me estaba aferrando a un puesto.

¿Y no va a defender la posibilidad de ser presidenta de la Asamblea?

No estoy para defender un puesto.

¿Cómo será su trabajo como vicepresidenta cuando no tiene una organización política atrás o el respaldo de un bloque?

Esa es una visión política incompleta; la política busca llegar a acuerdos mínimos con cualquier persona.

Pero usted considera que la presidenta está electa inconstitucionalmente

Me reuní con ella y le dije que mi intención es sacar a la Asamblea adelante; le dije que yo no estoy aquí para boicotearle ninguna votación o su trabajo; que no es un tema de afectos o desafectos.

¿Es difícil entrar a una reconciliación?

La reconciliación personal no existe, porque nunca existió una pelea personal; quizá en pelea política, en estos momentos estamos en caminos distintos.

¿Usted no ha sido invitada a formar parte de un bloque?

He dicho que no iba a pertenecer a ningún partido político o en proceso de formación. Los partidos políticos formados, ese día, evidenciaron lo que siempre confronté, el reparto. (I)