Premios Pulitzer son para NY Times, Washington Post y New Yorker

Nueva York -

The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el premio Pulitzer al servicio público por difundir el escándalo de Harvey Weinstein que originó el movimiento #MeToo (#AMíTambién) y atrajo la atención mundial a la conducta sexual indebida en los lugares de trabajo.

El Times y The Washington Post obtuvieron el Pulitzer de periodismo nacional por su cobertura de las investigaciones sobre la intromisión rusa en la contienda presidencial de 2016 en Estados Unidos y los posibles vínculos entre el equipo de campaña del mandatario Donald Trump y funcionarios rusos.

El diario The Press Democrat, de Santa Rosa, California, recibió el galardón a las noticias de última hora por su cobertura de los incendios forestales que afectaron el norte del estado a mediados del año pasado y dejaron 44 personas muertas y miles de viviendas destruidas.

The Washington Post también ganó el premio al periodismo de investigación por revelar las denuncias de conducta sexual inapropiada del candidato a senador Roy Moore, que se remontaban décadas. El exjuez republicano rechazó las acusaciones, pero finalmente influyeron en que el demócrata Doug Jones ganara la contienda.

Los Pulitzer, los premios más prestigiosos del periodismo de Estados Unidos, reflejaron un año de incesantes noticias y desafíos sin precedentes para la prensa del país, luego de que Trump criticó una y otra vez las historias como “noticias falsas” y calificó a los periodistas de “enemigo del pueblo”.

Al anunciar los premios, la administradora del Pulitzer, Dana Canedy, dijo que los ganadores “defienden el propósito más alto de una prensa libre e independiente, incluso en las épocas más difíciles”.

“Su trabajo es noticia verdadera al más alto nivel, ejecutado noblemente, como siempre ha sido la intención del periodismo, sin temores ni favores”, agregó.

Una serie de artículos publicados en The New York Times y The Washington Post arrojaron luz sobre la interferencia rusa en los comicios presidenciales y sus vínculos con la campaña y la transición de Trump, que ahora son investigados por el fiscal especial Robert Mueller. El presidente describió las pesquisas como una “cacería de brujas”.

Los jueces del Pulitzer elogiaron a los dos periódicos por su “cobertura implacable con fuentes profundas en interés del público”.

En artículos publicados con diferencia de días en octubre, The New York Times y The New Yorker informaron que el magnate cinematográfico Weinstein enfrentaba acusaciones de acoso y agresión sexual de numerosas mujeres de Hollywood que se remontaban a décadas y que había pagado en secreto para que guardaran silencio. (I)