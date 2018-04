Reclamos contra Gobierno por situación de secuestrados de El Comercio

En el ECU-911 de Quito

“¡Digan que no hicieron nada!, ¡Den la cara!", gritos de angustia

El grito de “¡No hicieron nada!” recibió a las ocho autoridades que convocaron a rueda de prensa al auditorio del ECU-911, anoche en Quito.

Se sentaron e hicieron silencio hasta que la rabia de periodistas, familiares y amigos de los integrantes del equipo periodístico secuestrado cese o, al menos, le dé una tregua.

El ministro del Interior, César Navas, dijo que no podía confirmar si las fotografías de los cuerpos correspondían al equipo de diario El Comercio y eso provocó indignación. “¡Renuncie!”, gritaron desde la parte de atrás de la sala.

La intervención oficial duró menos de cuatro minutos y ante la falta de certezas, los ministros y demás autoridades salieron como entraron: en medio de las mismas demandas, de los mismos gritos, de la misma angustia. “¡Nos faltan tres!, ¡Den la cara!, ¡Digan que no hicieron nada!”.

Se fueron y los periodistas, fotógrafos, amigos y familiares se abrazaron, lloraron, siguieron gritando. Siguieron pidiendo las respuestas que ayer Navas no dio. La escena fue de tristeza e impotencia. (I)

En redes y exteriores de Palacio de Carondelet

Respeto se pidió en redes para que no se publiquen las fotos

Usuarios de redes sociales empezaron anoche una campaña con la frase: Respeto, pidiendo que no se publiquen fotos de los cuerpos de los periodistas secuestrados hasta que no haya confirmación oficial.

Mientras, una docena de velas encendidas rodearon anoche la pancarta que por 17 días se extendió en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet, en la capital, que advierte al Gobierno que #NosFaltan3.

Desde las 19:30, amigos, familiares y periodistas empezaron a reunirse en el sector para seguir exigiendo respuestas sobre el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

En la manifestación hubo lágrimas y reclamos por la circulación en redes sociales de información no oficial sobre la situación de los secuestrados desde el 26 de marzo pasado.

Un cordón policial vigiló a los manifestantes. En el lugar también hubo una batucada que acompañó la noche fría.

La manifestación se apagó cuando arribó al país el presidente Lenín Moreno para esperar sus declaraciones. (I)