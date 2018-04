Plan integral para combatir amenaza en frontera norte, recomiendan especialistas

A pocas horas de que culmine el plazo que dio anoche el presidente Lenín Moreno para que se muestre una prueba de vida del equipo periodístico secuestrado de El Comercio desde el pasado 26 de marzo, dos especialistas en el tema aconsejan trabajar en un plan integral.

El almirante Aland Molestina indica que siempre la estrategia -desde un inicio- fue no acudir a las acciones ofensivas para preservar la vida de los periodistas, pero sostiene que al no existir prueba por parte de las bandas criminales es comprensible que ahora se tomen estas decisiones.

Él supone que de presencia en el área, control de vías, ahora se pasará a una táctica más ofensiva, dependiendo de la información que se tenga en la frontera con Colombia.

En esto concuerda el experto en seguridad, Fernando Carrión, quien durante una entrevista en CityNoticias, señala que “aquí la disyuntiva es mano dura o mano inteligente y me parece que debe ir en este segundo ámbito cualquier política que se quiera plantear en la zona de frontera”.

Lea también: ¿Quiénes son los tres periodistas secuestrados en Ecuador?

Asimismo agregó que tras los 19 días, que llevan secuestrados el equipo periodístico, el tema no se lo manejó con claridad por ambos países.

Lo explica de la siguiente manera: “Ahí hay otro problema, Colombia se lava las manos y (dice que) esto es producto de alias 'Guacho', que es ecuatoriano, segundo lugar los periodistas son de un medio ecuatoriano y el secuestro se produjo en territorio ecuatoriano. (Por otra parte) el Gobierno ecuatoriano tiene una óptica diferente -sin negar estos hechos- plantea que el Frente Oliver Sinisterra es una organización de origen colombiano y que los secuestrados están en ese país y que aquí hay responsabilidad”.

Carrión agrega que esta situación de “echarse” la culpa no contribuye al problema en la zona. Sostiene que debería existir una política de cooperación.

Narcotráfico

Molestina, en diálogo con EL UNIVERSO, aseguró que Colombia no ha podido erradicar ese problema y por ende Ecuador se vuelve vulnerable.

“El Gobierno ecuatoriano debe entender que este no es un problema militar o policial porque lo que hay que hacer es recuperar a esta población vulnerable debido a la falta de atención del Estado, fuentes de trabajo”, dice.

Con esto coincide Carrión, quien enfatiza que el país no tiene una política en cuanto al narcotráfico, problema, a su juicio, que no solo está en la sociedad por la falta de servicios sino en funciones públicas como en jueces, policías, donde se ha descubierto los actos ilícitos.

En cambio, Molestina sostiene que esta circunstancia tomará tiempo. “Así el día de mañana haya una operación y sea abatido 'Guacho', el problema no se va a terminar, porque es territorial, de falta de fuentes de trabajo, ahí están esas plantaciones (de droga) que no han sido erradicadas y se necesita un plan integral para combatir la amenaza”, considera.

¿Estamos preparados para un enfrentamiento?

Según el almirante Aland Molestina, para la labor de las Fuerzas Armadas se necesita de mucha información sobre todo de inteligencia, movilidad y equiparlo con drones, tecnología para un enfrentamiento. “La comunicación es importante porque estos grupos son altamente móviles siempre están desplazándose de un momento a otro, por eso es importante actuar con rapidez”, indica.

Lea también: Ministro César Navas dice que aún no se confirma veracidad de las fotos sobre secuestrados de El Comercio

Asimismo, menciona que la ayuda internacional también es esencial en estos casos porque afirma que los grupos tienen la fortaleza de conocer el terreno, mientras que las fuerzas ecuatorianas es su formación en valores y patriotismo.

“El entrenamiento que reciben las fuerzas militares es para enfrentar fuerzas convencionales, pero también en los cursos de contraguerrillas, guerras de selva, se analizan estas prácticas”, manifiesta y reconoce que durante los últimos años el nivel disminuyó por la falta de recursos y tareas complementarias en conjunto con la Policía Nacional.

Lea también: Estados Unidos ratifica su disposición de ‘acelerar’ acuerdos de seguridad con Ecuador

La analista Grace Jaramillo, de la universidad de Queen en Kinston, Canadá, explicó a The Associated Press que Ecuador está enfrentando esta situación porque “no llegó a articular un sistema de inteligencia enfocado en el crimen organizado internacional” al tiempo que señaló que el país no estaba preparado “para la violencia en la frontera con Colombia”.

Añadió que para manejar temas como la violencia y los grupos irregulares armados con presencia en la frontera “se debe tener un servicio de inteligencia extraordinario y compartir inteligencia con otros países más fuertes en el continente... y Ecuador no tiene”. (I)