Reguladores de la Unión Europea piden a firmas financieras prepararse para el Brexit

Los reguladores de la Unión Europea instaron este jueves a bancos, inversores y clientes a que tomen las "medidas oportunas" para evitar una interrupción de los contratos transfronterizos de derivados y seguros a causa del Brexit.

Reino Unido saldrá de la UE en marzo de 2019 y un acuerdo de transición "paralizado" hasta finales de 2020 acordado el mes pasado no se ratificará formalmente hasta octubre o más tarde.

"Los planes de contingencia deberían considerar respuestas oportunas a todos los desafíos potenciales, como la continuidad del contrato y las posibles relocalizaciones", dijo un informe conjunto de los reguladores de banca, seguros y mercados de la UE sobre los riesgos para el sistema financiero.

A corto plazo, el Brexit podría afectar el acceso de los hogares y las empresas de la UE a los servicios financieros proporcionados en Reino Unido y podría dañar la confianza del mercado, agregó.

Los reguladores británicos han dicho que el acuerdo de transición del mes pasado significa que los bancos de la UE con sucursales en Londres no tienen que apresurarse para solicitar nuevas licencias en Reino Unido para marzo del próximo año.

El Banco de Inglaterra quiere reciprocidad de los reguladores de la UE con los bancos británicos que tienen clientes en el bloque comunitario, para evitar relocalizaciones apresuradas que podrían dañar a la City, el corazón financiero de la capital británica.

