Hombre falleció cuando al parecer intentaba robar en construcción en Ambato

Ambato -

Un hombre fue encontrado sin vida la noche del lunes en una construcción en la ciudadela Presidencial (sur de Ambato). El cuerpo estaba atrapado en la puerta de una bodega que estaba cerrada con cadena y candado. Al parecer, la víctima intentó robar herramientas y cuando quiso escapar, se quedó atascado.

Segundo Caisaguano encontró el cadáver cuando regresó de cenar. "Parece que ha querido salir con la moladora (cortadora) pero se ha quedado atrapado con la puerta. Como no ha podido sacar ni la cadena ni el candado, no se ha podido mover ni para atrás ni para adelante. Eso me dio susto por lo que se avisó enseguida a la Policía y constataron que se había muerto aprisionado", contó el obrero.

Recordó que el miércoles pasado intentaron robar una carretilla en la misma construcción. Guillermo Romo, quien habita junto a la construcción, recordó que se escucharon ruidos como el forcejeo de una puerta.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) informó que se investiga la identidad del fallecido y las circunstancias en las que murió. (I)