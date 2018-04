Ministra María Elsa Viteri apuesta a negociar con chinos, multilaterales y bonos

Quito -

La estrategia integral que ha diseñado la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, sobre la deuda pública, pasa por buscar mejoras de las condiciones tanto en la deuda multilateral, la bilateral y la comercial (bonos), explicó ayer la propia funcionaria.

En cuanto a la deuda multilateral que tiene el Ecuador con organismos como el BID, el FLAR, la CAF, lo que se buscará, dijo, será mejorar las relaciones con los entes con el objetivo de aumentar los cupos de endeudamiento de tal manera que los flujos que ingresen sean mayores que los pagos que se hagan.

Entre tanto, dijo que no dudará en sentarse con los chinos para dialogar sobre la deuda bilateral. “El mayor tramo es con China. No es que la ministra sea una enviada de China... No es que soy amiga de los chinos, soy la más convencida admiradora de Ecuador, pero no me voy a dejar de sentar con los chinos si eso hace posible que negocie favorablemente ese tramo”, dijo.

Sobre el tema de la deuda comercial que es la de bonos internacionales, dijo que ella tiene experiencia en este tema, y aprovechó para ratificar que ella no es la culpable de las altas tasas con las que se colocó –luego de su periodo cuando se declaró la moratoria de la deuda– los créditos externos. “Definitivamente no soy la culpable de eso. Es un poco limitado que un solo hecho que incluso causó la baja del riesgo país, sea el que determine las condiciones futuras y que sea para todo el tiempo”, dijo.

En todo caso explicó que en la deuda comercial es en donde menor margen de maniobra existe, pero dijo que se hará el esfuerzo para lograr mejoras.

De acuerdo con la página del Ministerio de Finanzas, a enero del 2018 la deuda externa contabiliza $ 35.709,4 millones, equivalente a un 34, 3%, aunque la deuda total, incluida Seguridad Social llega actualmente al $ 47.421 millones.

Sobre el techo de la deuda pública, que legalmente es del 40%, la ministra aseguró que se está trabajando en un Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Economía, que pasa por determinar qué rubros exactamente se deben tomar como deuda. Argumentó que la posibilidad de la consolidación de la deuda fue una sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Viteri es partidaria de que exista un periodo de transición para elevar dicho techo, pero no buscaría eliminarlo.

La ministra enfatizó que este año se buscará cubrir un déficit de $ 4.500 millones y aseguró que las fuentes para los mismos ya están identificados. Sin embargo, no descartó buscar nuevas fuentes con condiciones más convenientes para el país. Al ser consultada si se podría o no acudir a buscar el aval del FMI dijo que no descartaba ningún tipo de apoyo para manejo de pasivos internacionales. Sin embargo, aclaró que siempre pondrá lo que beneficie al país,

Por otro lado, Viteri explicó que la renegociación de contratos de preventa petrolera siguen avanzando de la mano del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García.

En su presentación ante los medios de comunicación sobre las diferentes medidas económicas, Viteri también ratificó que la reducción del sector público se sigue afinando, pero adelantó que podría significar $ 600 millones de ahorro.

Al ser consultada sobre el destino de la Empresa Pública TAME, explicó que esta puede ser rentabilizada. Aseguró que se le han entregado al momento unos $ 55 millones en total. Explicó que se buscarán las mejores opciones para que en el caso de que entren empresas privadas a trabajar con las empresas públicas. La idea es aprender a defender los intereses del Estado en una negociación público privada, a fin de que ninguno de los dos pierda y que los riesgos sean compartidos. (I)

A futuro

Otros temas

Sector público

El plan económico será explicado en tres partes. La primera sobre la política fiscal se lo detalló ayer. El martes 10 se darán detalles sobre la optimización del sector público, con eliminación y fusión de instituciones y el 17 de abril se dará una información ampliada sobre las alianzas público-privadas.

Aranceles

La lista de hasta 375 partidas arancelarias llegará al Comex en dos semanas. La medida duraría hasta un año, dijo la ministra.