Los comerciantes sienten las secuelas de los atentados

San Lorenzo -

Tras recorrer 155 kilómetros desde la vía Esmeraldas se llega a San Lorenzo. Un viaje en lancha es otra opción. La segunda para quienes van desde Limones, Palma Real, La Tola o Puerto Palma, ruta que se usa para llegar a Colombia.

El puerto de embarque y desembarque evidencia el carácter comercial de este cantón fronterizo, donde la pesca y la palma africana también mueven la economía. Esa economía que sufre las secuelas del coche-bomba que explotó en el área del Distrito de Vigilancia policial el pasado 27 de enero, según quejas de los comerciantes del cantón de más de 42.000 habitantes.

En un local donde se expenden artículos para la pesca afirman que las ventas han caído en un 25%. “Como hay temor a las bombas, la gente se abstiene de comprar, si tienen el motor dañado no lo reparan. Hasta los pescadores salen menos”, asegura un dependiente y añade que en el almacén tampoco se están haciendo pedidos a los proveedores.

No obstante, el alférez Leonardo Albán, ayudante de la Capitanía Naval y jefe de Operaciones, sostiene que en una semana se han renovado unos 80 permisos de zarpe. Los pescadores tienen claras las implicaciones del toque de queda que rige al cantón desde el 26 de marzo anterior. Al siguiente día, el 27, se los convocó a una reunión para notificarles que de 22:00 a 05:00 no pueden circular por San Lorenzo para que ajusten sus horarios.

Uno de los pescadores que el domingo caminaban por el puerto señala que el zarpe depende de la marea, salen o llegan cuando está alta. Él confiesa que redujo sus salidas a altamar de cinco días a la semana a tres por temor, por cuidar a su familia, más allá de que uno de los comerciantes del sector comenta: “El problema de esa gente (exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) no es con el pueblo, es con los policías y militares”.

Se refiere a los supuestos responsables del atentado con coche-bomba y la explosión posterior en los que murieron tres miembros de la Marina y otros quedaron heridos de gravedad cerca del río Mataje.

Carlos, un cargador que está al pie de las lanchas, cree que luego de que se restringió el ingreso terrestre a Mataje ha aumentado el número de personas que viajan por vía fluvial. En las cooperativas que se ofrece este servicio de transporte se niega información.

Un colombiano que hace ocho años frecuenta San Lorenzo para ofrecer carpas y camisetas estampadas afirma que las ventas se mantienen.

Con él discrepa Antonio Toala, quien ayuda a su esposa en El Chuletazo, un restaurante de asados que hasta antes de la vigencia del toque de queda trabajaba de 17:00 a 00:01.

Ahora, señala, las ventas son menores en un 30% o 40%. Lo atribuye a la restricción en la circulación después de las 22:00 hasta las 05:00 y sugiere a las autoridades revisar los horarios nocturnos. Dice entender el control y aplaude los patrullajes, pero advierte los problemas económicos a los que se abocan negocios como el suyo, bares y billares. (I)

El innombrable

“Ese hombre”. De esa manera se refieren a Walter Patricio Arisala, alias Guacho, los pocos habitantes que se atreven a mencionar al supuesto responsable del atentado en coche-bomba al Distrito de Vigilancia Policial de San Lorenzo. Un vendedor advierte que por seguridad no debe ser nombrado. Y un burócrata detiene al equipo de este Diario para pedir que las fuerzas del orden “vayan a la montaña a buscar a ‘ese hombre’, porque aquí no está y las abuelitas se asustan de ver esos tanques y los niños crecen viendo a militares armados en el pueblo como si fuera normal”, dice refiriendo las rondas disuasivas. Y así como no nombran a Guacho por temor, piden no ser identificados. (I)