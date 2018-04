Presidente de México exige respeto a Estados Unidos tras tuits de Donald Trump

México -

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto exigió este lunes, a Estados Unidos respeto y seriedad en la renegociación del TLCAN y la relación bilateral, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump amagó nuevamente con salir del acuerdo comercial si México no frena la migración ilegal.

"Nosotros con toda seriedad nos hemos venido conduciendo en una mesa de acuerdo, de negociación y espero que siga, que se mantenga ese espíritu propositivo, de respeto mutuo, de cordialidad", dijo Peña Nieto en una breve declaración a periodistas que lo interrogaron sobre la última arremetida de Trump contra México.

Luego de que medios estadounidenses difundieron imágenes de una caravana de más de 1.000 migrantes centroamericanos que recorren México hacia la frontera con Estados Unidos, Trump fustigó al gobierno mexicano vía Twitter acusándolo de no hacer lo suficiente para detener la migración ilegal.

Y amagó, una vez más, con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. "Deben detener la gran droga y el flujo de gente, o voy a detener a su ganado vacuno, TLCAN. ¡NECESITO MURO!".

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018