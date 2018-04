Laboratorio espacial chino Tiangong-1 cae pulverizado en el Pacífico Sur

Pekín -

El laboratorio espacial chino Tiangong-1 se desintegró este lunes al entrar en la atmósfera y caer en el Pacífico Sur, tras dos años de vuelo descontrolado en el espacio, informaron autoridades chinas.

El módulo Tiangong-1 prácticamente se quemó sobre la vasta región oceánica central a las 08:15 a.m. (00:15 GMT), anunció la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China (CMSEO).

No hubo confirmación inmediata del lugar exacto donde cayeron los restos. "La mayor parte de los materiales quedó destruida en la fase de entrada en la atmósfera", aseguró la CMSEO en un comunicado.

