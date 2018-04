Sin descanso y por $ 30 al día dicen laborar choferes de buses

Que les den más tiempo para descansar, un sueldo acorde con las horas de trabajo, vacaciones y, sobre todo, que la ciudadanía no los satanice es el pedido que hacen algunos conductores profesionales de buses interprovinciales.

Durante el primer trimestre del año en curso los choferes de unidades interprovinciales se han convertido en el centro de atención debido a los múltiples accidentes de tránsito registrados en las vías del país.

Cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) revelan que solo entre enero y febrero de este periodo se registran 347 personas fallecidas en el sitio de los siniestros viales.

En una muestra hecha por EL UNIVERSO, los choferes hablan sobre su situación.

José (nombre protegido): Nos pagan el IESS, pero no ganamos décimos, ni vacaciones

Varios conductores de cooperativas como la Reina del Camino consideran ser “explotados” con relación al tiempo que manejan y el pago que les dan.

José (nombre protegido), manifestó que trabaja para dicha cooperativa desde hace algo más de 15 años. Mencionó que no les cancelan las horas extras y que el pago no es del todo puntual.

“Se me cumple el mes el 12 y es 29 y no me pagan. Ganamos 30 dólares diarios, y con tiempos extras llegamos a los mil dólares mensuales. Si nos pagan el IESS, pero no ganamos décimos y no tenemos vacaciones, trabajamos como mínimo 15 horas diariamente”, relató.

El chofer refirió que en ocasiones, cuando sienten que del cansancio no pueden continuar al mando del volante, ceden el puesto a quienes los acompañan como controladores, y reconoció que eso es un error.

“Recuerdo en una ocasión que salgo de Portoviejo a las 23:30 a Quito y regreso a Bahía de Caráquez a las 10:30, llego a las 20:00 y a las 23:30 del mismo día salgo a Guayaquil y me dormí dos veces, me salí de la carretera, tuve que pedir ayuda al controlador”, describió.

Agregó que en otra ocasión detuvo la unidad y pidió a los pasajeros que lo dejen descansar veinte minutos, puesto que se sentía muy cansado.

“Esta semana llegué a Chone de Quito a las 00:30, tenemos que arreglar el carro, barrerlo, revisar frenos, luces y más. Salí de Chone a las 06:00 a Guayaquil, 13:50 a Manta y Manta a Guayaquil 17:30 y a las 22:00 de nuevo a Chone”, señaló.

Segundo Bustos: Las autoridades deberían cuidar también de nuestro bienestar

SANTO DOMINGO. En la terminal terrestre de Santo Domingo, choferes y ayudantes descansan en los asientos de los buses interprovinciales antes de iniciar un viaje.

Una almohada es la compañera de viaje de Segundo Bustos y su ayudante. Ambos la utilizan para descansar en el propio bus interprovincial en el que trabajan, donde acomodan asientos de los pasajeros y hasta colocan una esponja en uno de los pasillos para dormir entre los turnos que tienen.

“Ya ni me acuerdo cuántas veces he dormido así”, indicó Bustos, quien labora como chofer profesional hace 31 años.

El viernes anterior, almorzó en un comedor que se encuentra dentro del garaje donde se estacionan los buses que llegan y salen de la terminal de Santo Domingo. Terminó de comer y se dispuso a descansar antes de salir para Esmeraldas.

Compañeros de Bustos indicaron que la mayoría de los 500 choferes que llegan a la terminal de Santo Domingo duermen en esas condiciones.

“Nosotros también necesitamos descansar y muchas veces los asientos son nuestras camas”, comentaron ellos.

Tanto Bustos como sus compañeros aseguraron que las autoridades de transporte, entre ellas, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), deberían exigir a las cooperativas de transporte y a las terminales terrestres que habiliten y dispongan de sitios para que los conductores descansen adecuadamente.

“Las autoridades solo ven la ley del lado de ellos, pero quién piensa en nosotros, nadie”, indicaron los choferes.

Ellos propusieron que entre los municipios y las cooperativas se establezcan convenios para se consideren las horas de descanso y se los trate de una manera más “digna”.

Manifestaron que ni siquiera los horarios de comida son regulados por ninguna instancia de control externa a las cooperativas y a las terminales.

Según Carlos Pedroso, otro chofer, a la par de los cumplimientos técnicos las autoridades deberían preocuparse por el bienestar de ellos.

Manuel González: Cuando toca dormir uno tiene que acomodarse donde pueda

MANTA. Manuel González es conductor de la cooperativa Manglaralto, que lleva pasajeros de Manabí a Santa Elena.

Para Manuel González descansar dos horas en el bus es suficiente luego de manejar más de cinco horas un transporte de la cooperativa Manglaralto, que va de Santa Elena a Manta.

El jueves, el conductor salió desde la Península a las 04:00 y llegó a Manta a las 09:30. Descansó dos horas y, a las 11:30, salió nuevamente a la misma ruta. Estimaba llegar a Santa Elena cerca de las 17:00.

González reconoció que en algunas ocasiones los choferes deben dormir donde les coja la noche, incluso en el mismo carro que maneja durante madrugada, mañana, tarde o noche.

“Cuando toca dormir por acá se duerme en los vehículos o donde se acomoden”, relató este hombre, quien indica que si bien en su cooperativa no ha habido accidentes con muertes masivas (como el suscitado en Jipijapa), sí tienen control en una ruta serpenteante como la de Manta-Puerto López-La Libertad-Salinas.

Contó que a quien se demora en el turno le llaman la atención, pero que aquello no significa que exceden los 90 kilómetros que les permite la ley.

González y Washington Moncayo, otro conductor, aseguraron que en el mes trabajan 20 días y descansan 10.

Este último dijo que en su caso hay viajes a Quito en los que su patrono les envía un compañero más, lo que ayuda en rutas extenuantes. “Otros no envían compañero al chofer”, manifestó él.

Luis Escobar: No hay los medios para irse a un hotel a descansar bien

AMBATO. Luis Escobar (d) se alistaba para viajar a Tena la mañana del jueves 29. El viernes debía ir a Quito.

En la terminal terrestre de Ingahurco hay diversidad de testimonios de los choferes profesionales respecto de sus jornadas de trabajo en el volante.

Luis Escobar se alistaba la mañana del jueves 29 para salir en la frecuencia Ambato-Tena, de la cooperativa Expreso Baños. Luego de unas cinco horas de viaje aspiraba llegar a su destino a las 15:00, para después descansar en la misma unidad y a la 01:00 del viernes 30 dirigirse a Quito por Baeza.

“No hay los medios para irse a un hotel y aquí en el carro no se puede descansar bien”, expresó Escobar, quien preveía llegar a Quito a las 06:00.

Luego debía cumplir la frecuencia hacia Baños, a las 10:00. A ese punto estimaba llegar a las 13:30, para terminar con el viaje a Ambato a las 18:30. Eso, antes de comenzar con otra rutina en el turno de la madrugada del sábado hacia Quito.

Sobre los ingresos que percibe dijo ganar $ 609 al mes y que está asegurado. Muchos de sus compañeros, añadió, perciben una mensualidad y otros reciben pago por cada viaje.

Omar Portero, dueño y chofer de un bus de la cooperativa Flota Pelileo, indicó que para las frecuencias al Coca la obligación es disponer de dos choferes, ya que es la ciudad más distante. Comentó que la mayoría gana por viaje $ 80.

Él cree que la cantidad de frecuencias de las cooperativas hace que los choferes “corran” para ganar pasajeros.

Marco Méndez: Hay ocasiones que salimos con cinco pasajeros, toca corretear



CUENCA. Por cada viaje que hace, el conductor Marco Méndez gana 30 dólares. Al mes percibe alrededor de $ 480.

Lleva tres décadas en el volante pero Marco Méndez, conductor de la cooperativa Transportes Patria, contó que un factor que lo estresa es el “correteo” en las vías que, según dijo, está obligado a hacer porque la autoridad de tránsito otorgó muchas frecuencias para un mismo destino.

“Hay ocasiones en las que salimos con cinco pasajeros… qué nos toca entonces, corretear”, admitió el conductor que por cada viaje gana $ 30.

Él viaja cuatro veces a la semana y con un solo recorrido al día. Esto le representa ingresos por algo más de $ 480 al mes.

Al referirse a accidentes de tránsito como el de Jipijapa, que dejó 13 fallecidos la semana pasada, Méndez sostuvo que una mala decisión en apenas un segundo puede ser fatal por lo que en gran parte de los casos la causa es la “impericia de uno mismo”, señaló el hombre.

Pero eso, agregó, está relacionado con la preparación del chofer al comparar el tiempo que dura el curso para obtener la licencia profesional. En su época, narró, la capacitación era de dos años, mientras que ahora es de seis meses.

A esa situación, el chofer profesional mencionó que se suma otra, como el hecho de que algunas empresas prefieren contratar conductores extranjeros porque les cobran más barato.

Eso, indicó, sin contar que algunos profesionales del volante sacan “por la izquierda” el permiso de conducción.

En este reportaje colaboraron los corresponsales Juan Bosco Zambrano (Portoviejo), Gisela Guerrero (Santo Domingo), Neptalí Palma (Manta), Wilson Pinto (Ambato) y Johnny Guambaña (Cuenca) (I)