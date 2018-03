Israel bombardea instalaciones "subterráneas" de Hamas en la Franja de Gaza

Jerusalén -

El ejército israelí anunció que atacó la madrugada del domingo una instalación subterránea de Hamas en la Franja de Gaza y destruyó un túnel en construcción que habría podido servir para atacar.

Estas acciones se llevaron a cabo en represalia a la explosión el sábado de un artefacto en la frontera entre este enclave palestino controlado por Hamas e Israel, que no provocó víctimas, anunció el ejército.

Era la tercera explosión de un artefacto en la frontera desde el jueves.

El ejército israelí se refirió en un primer momento a un ataque contra un "blanco militar" de Hamas, sin dar más detalles. Después, un portavoz militar precisó a la prensa que se había destruido un túnel cavado en la Franja de Gaza y detectado gracias a una nueva tecnología.

"Nuestra política es actual con resolución contra cualquier intento de perjudicarnos y de eliminar sistemáticamente las infraestructuras vinculadas a los túneles y seguiremos haciéndolo", advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en el que calificó el túnel de "terrorista".

Por su parte, Hamas consideró que las operaciones israelíes están dirigidas a "atemorizar" a los palestinos antes de las manifestaciones previstas a finales de marzo a lo largo de la frontera. Israel "sufrirá todas las consecuencias de su escalada", afirmó el portavoz de Hamas, Fawzy Barhum.

Según el portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus, el túnel que estaba construyendo Hamas se estaba cavando para unir un antiguo conducto en el sur de la Franja de Gaza.

El túnel no había alcanzado aún el territorio israelí y se encontraba a unos cientos de metros de la frontera, cerca de Kerem Shalom, punto de paso de mercancías entre Israel y el enclave palestino; y cerca también de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja.

Para destruirlo, los militares israelíes no emplearon explosivos, sino que lo llenaron con una sustancia cuya naturaleza no especificaron, añadió el portavoz, quien no dio más precisiones.

La Franja de Gaza está sometida desde hace un decenio a un severo bloqueo por parte de Israel.

Los túneles que pasan por debajo de la frontera de seguridad herméticamente cerrada entre la frontera israelí y de la de la Franja de Gaza, controlados por grupos armados palestinos, representaron una temida arma durante la guerra de 2014, y su destrucción es uno de los objetivos prioritarios de Israel. (I)