Alianza PAIS busca los votos para que Elizabeth Cabezas presida la Asamblea Nacional

Quito -

Sin candidaturas de Creando Oportunidades (CREO) ni del Partido Social Cristiano (PSC) y con voces a favor de otros bloques, Elizabeth Cabezas, la candidata de la bancada mayoritaria de la Asamblea, Alianza PAIS (AP), es la más opcionada para ocupar la presidencia de la Asamblea, luego de la destitución de José Serrano.

AP había presentado una terna conformada por Cabezas, María José Carrión y Ximena Peña, pero la noche del viernes se decidió que Cabezas sea presentada como la candidata del oficialismo ante el Pleno.

“Ayer (viernes) determinamos (AP) que la compañera Elizabeth (Cabezas) sea la candidata que estaríamos planteando al Pleno para la presidencia...”, señaló el asambleísta de AP Yofre Poma.

Cabezas ratificó la noche del viernes la decisión del bloque e hizo un llamado a la unidad y el consenso. “Ojalá que mi nombre pueda ser acogido por el resto de las bancadas y hacer de esta Asamblea un equipo de trabajo en beneficio de las demandas de los ecuatorianos”, expresó la legisladora.

Poma agregó que hay una comisión del bloque de AP que hace acercamientos con los otros bloques, conformada por María José Carrión, Ximena Peña, César Litardo y Alberto Arias y que conocen que otras bancadas estarían llegando a acuerdos con el oficialismo.

Cabezas necesita 69 votos para ser presidenta de la Asamblea, es decir, mayoría absoluta. Aunque CREO y PSC prefieren no oficializar su apoyo a ninguna candidatura, dejaron claro que no propondrán candidatos y viabilizarán la elección de una nueva autoridad.

Henry Cucalón, coordinador del PSC, sostuvo que primero se deben oficializar las candidaturas, proponerlas en el Pleno y entonces sí tomarán una decisión. Agregó que, de manera personal, no tiene nada en contra de Cabezas.

En tanto, Fabricio Villamar (CREO), manifestó que AP tiene que asumir la propuesta para la presidencia de la Asamblea, que de los tres nombres que han presentado, por dos tienen mayor simpatía, pero la definición se la tomará en función de que quien vaya a presidir haga, al menos, un anuncio de una conducción de la Asamblea más democrática.

“(Ximena Peña) no es un nombre como para poder llegar a acuerdos”, agregó Villamar.

Wilma Andrade, del Bloque de Integración Nacional (BIN), resaltó la trayectoria de Cabezas y dijo que podría ser la persona que genere consensos.

El 19 de marzo, la Asamblea toma el primer receso legislativa de este año por quince días y, por ello, para varios, la semana entrante es clave para elegir presidente.

En el caso de AP, no solo al nuevo presidente o presidenta, sino al resto de autoridades legislativas. Poma dijo que una de las resoluciones tomadas por el bloque la semana que termina es proceder también con designación de nuevos vicepresidentes, vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y presidentes de las comisiones legislativas permanentes.

Guillermo Celi, de SUMA, sostuvo que en los próximos días su organización se reunirá para tomar una decisión.

Franklin Samaniego, de la Revolución Alfarista (‘correístas’), con 29 asambleístas, señaló que su bloque mocionará a Carlos Bergmman que ahora es uno de los vicepresidente de la Asamblea y que, si su nombre no tiene acogida, también tiene una segunda opción. (I)

Estás mintiendo (José Serrano) porque yo no te he llamado, tú no vas a atender una llamada mía... Te puedo enseñar los WhatsApp que tú me escribías, pero no me digas que yo te llamaba”.

Carlos Pólit, excontralor general