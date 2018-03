Réplica de René Vivar Chacón

Este Diario recibió el pasado jueves una comunicación enviada por René Vivar Chacón respecto de la publicación contenida en la páginas 8 y 9 del 5 de marzo pasado en los siguientes términos:

Arriba del titular de la noticia “En la Prefectura, 4 grupos de empresas lideran los contratos”, se establece que “exsocios de hno. del prefecto en la ruta de recursos”, sin embargo el suscrito nunca he sido socio del hermano del Prefecto. Es más, sobre la compañia panameña UNDERHILL ASSETS S.A. nunca fui Director, propietario o administrador de la misma; que me enteré de esto por la denuncia pública de los famosos Panama Papers, y que por ello, presenté una denuncia ante MOSSACK FONSECA denunciando el uso indebido de mi nombre y que se sirvan darme de baja de sus registros por cuando nunca firmé ni consentí en ser Director de esa compañía. Dicha anulación de mi nombre se llevó satisfactoriamente y concluyó con la correspondiente inscripción en el Registro Público de Panamá. Por el contrario, ustedes en su reportaje dan por hecho que soy exsocio, cuando las evidencias demuestran que se dio de baja mi nombre por no haber tenido ninguna relación, ratificando que no mantuve ningún tipo de nexo de sociedad con el hermano del Prefecto. Sumado a que el falso cargo como Director nunca implicaría una relación de sociedad su supuesto propietario (a decir de ustedes el hermano del Prefecto).

Por otro lado, el suscrito, por sus propios derechos, como accionista y representante legal de la compañia Bianriversa S.A., no es parte de ningún grupo con los contratistas de Prefectura; por lo que es un erróneo que se considere dentro de un grupo empresarial o grupo de empresa. No necesito pruebas para demostrar aquello, ya que lo que no existe no merece prueba alguna. Esto es un hecho que ustedes dan por cierto, y reitero que en ningún momento se ha establecido un grupo empresarial con ningún contratista de Prefectura.

También cometen otro error cuando indican que laboré para la Prefectura hasta el año 2016, cuando en realidad indiqué (y con papeles del IESS) que mi salida se dio el 2 de febrero del 2015, mediante renuncia irrevocable, y reiterando que durante mis funciones no tuve ninguna participación en temas de contratación u obras públicas.

Nota de la Redacción:

Sobre la participación de René Vivar Chacón en la compañía panameña Underhill Assets S.A., este Diario cita como fuente los Papeles de Panamá, investigación mundial realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación, ICIJ. En el reportaje se reproduce la versión escrita enviada por René Vivar mediante correo electrónico, en vista de que no aceptó una entrevista directa.

La empresa Bianriversa S.A., según sus propios registros contables y financieros, figura entre las proveedoras de un grupo de compañías que lideran los mayores contratistas de la Prefectura del Guayas.

En el texto del reportaje se señala que, efectivamente, René Vivar laboró en la Prefectura del Guayas hasta febrero del 2015.(I)