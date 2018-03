Según Trump, Corea del Norte detendrá pruebas de misiles hasta cita presidencial

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Corea del Norte prometió detener sus pruebas de misiles hasta que se lleven a cabo "nuestras reuniones".

"Corea del Norte no ha realizado una sola prueba de misil desde el 28 de noviembre del 2017 y ha prometido no hacerlo hasta que se desarrollen nuestras reuniones. ¡Creo que cumplirán con su promesa!", escribió Trump en Twitter.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de marzo de 2018