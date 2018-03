Carlos Pólit le refuta a José Serrano: Estás mintiendo porque yo no te he llamado

El excontralor Carlos Pólit, en una entrevista realizada la noche de este viernes en el programa Conclusiones de CNN en Español, afirmó desde Miami que él nunca llamó vía telefónica a José Serrano, quien fuera cesado este viernes por el Pleno, de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional.

Serrano había señalado en la tarde de este viernes, durante su comparecencia ante sus colegas asambleístas, que cometió un error al haber atendido la llamada de Pólit. "Esa llamada que no debía atender, pero que por un acto humano compartí con semejante interlolocutor mi preocupación por el país... Con toda mi honradez de hombre de bien confieso haberme equivocado al atender la llamada... Habituado a actuar siempre de buena fe, carecí de la malicia para no caer en esta proterva emboscada hoy puesta en evidencia ante el país y el mundo", refirió.

Refutándole horas más tarde a Serrano, Pólit aseguró: "Estás mintiendo porque yo no te he llamado, tú no vas a atender una llamada mía. Y si quieres, sí te puedo enseñar los whatsapp que tú me escribías, pero no me digas que yo te llamaba a tí. Tú me llamaste con el personaje que tenías al lado.. Era la segunda vez que me intentaban llamar".

La llamada telefónica a la que se refieren Pólit y Serrano se produjo el 22 de noviembre del 2017, que fue grabada por el excontralor, según él mismo lo confirmara el 27 de febrero en otra entrevista con CNN en Español, y cuyo audio fue divulgado por el fiscal Carlos Baca en horas de la mañana del 26 de febrero pasado.

En dicha conversación grabada, según afirmó en ese entonces Baca, se evidenciaba el interés de Serrano de sacar de sus funciones al Fiscal General “antes de que se termine el año”.

En la entrevista de este viernes, Pólit mencionó además que: "A buena hora que se da esto que el país ha visto, realmente con claridad lo que ha pasado; aquí lo importante es que viene el proceso de lesa humanidad, que esto tiene que ir a La Haya, que aquí se quiere trastocar un tema del 30S como que no pasó nada; como que el informe del 30S no sirvió para nada", respecto al informe de Contraloría sobre gastos reservados que Serrano entregó a la Fiscalía el 26 de febrero pasado y en el que estaría involucrado el fiscal Baca.

"Deberían ustedes asambleístas revisar este informe porque no solamente está el 30S, aquí hay un tema que investigó la Secretaría de Inteligencia y que se llama la orden de operación 'Caminito', donde se habla de la seguridad del estado", agregó Pólit.

Mientras tanto, Serrano escribió en su cuenta de Twitter que interpondrá un juicio tras haber sido destituído por el Pleno como presidente de la Asamblea. (I)