Alianza PAIS barajó terna para sucesor de José Serrano

Quito -

Un día antes de comparecer ante la Asamblea, José Serrano se reunió con el bloque legislativo para explicar su versión en el diálogo telefónico con el excontralor del Estado, Carlos Pólit, que fue revelado por el fiscal Carlos Baca; y además debatieron sobre la legalidad de una eventual destitución.

Al concluir el encuentro, los asambleístas que participaron en la cita ratificaron su apoyo a Serrano, y resolvieron abstenerse frente a la moción socialcristiana, por falta de legalidad y por la advertencia de una demanda internacional que presentaría Serrano, por una supuesta violación de procedimientos para llegar a una destitución sin base legal. Con ello se podría aplicar un juicio de repetición a quienes respalden una moción “sin sustento jurídico”, dijo César Litardo (AP).

Ante el bloque, Serrano ratificó que no renunciará, y reiteró que no hay base legal para una destitución. “Jurídicamente no está fundamentada constitucionalmente ni dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esos son las vacíos que existen”, afirmó Litardo.

Antes del mediodía de ayer, el grupo de legisladores de AP realizaron un ejercicio de establecer una terna como una opción frente a una eventual destitución de Serrano con los votos de la oposición y de los disidentes de AP, que forman el bloque Revolución Alfarista.

Para ello, sometieron a una votación y, como primera opción para reemplazar a Serrano, fue María José Carrión, luego Elizabeth Cabezas y Ximena Peña quienes hasta las 18:00 no tenían el respaldo necesario entre las demás bancadas. También se habló de la candidatura de Michelle Doumet.

Hasta antes de la exposición de Serrano, no estaban seguros los votos a favor de la resolución del PSC. Ese bloque legislativo, según Vicente Taiano, no iba a salir a buscar los votos que su compromiso es presentar la resolución y será la responsabilidad de cada asambleísta para consignar su voto, señaló. (I)