Carlos Baca: Yo no acuerdo ni pacto con nadie

Quito -

“Los fiscales no están para acordar nada. La mejor demostración de que no he pactado ni he acordado nada, de que no le he faltado mi palabra con acuerdos de nada están los hechos. Yo no acuerdo ni pacto nada con nadie”, sostuvo el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, ante el Pleno de la Asamblea que lo llamó a comparecer por el audio que reveló una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.

El fiscal expuso una línea del tiempo con la que relacionó el avance de los procesos judiciales contra Pólit con los abiertos en su contra por parte de la fiscal de Pichincha y general subrogante, Tania Moreno.

En una hora y media, Baca la mencionó en varias ocasiones, pues le abrió tres procesos por indicios de responsabilidad penal, fraude procesal y supuesto incumplimiento en el reintegro de un funcionario.

Esto, mientras la Fiscalía a cargo de Baca abría la investigación por el caso de los pases policiales, allanaba la casa de Pólit por el supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht y avanzaba en otros procesos contra el excontralor por asociación ilícita y lavado de activos. “Cada vez que la Fiscalía tomaba decisiones respecto de graves actos de corrupción, volvían a aparecer estos ataques en contra del fiscal”, dijo.

Un día después de allanar la casa de Pólit aparece por primera vez el supuesto informe inexistente de gastos especiales del 30S, dijo. Y, con pedidos de Fernando Villavicencio, la fiscal Moreno procede a investigarlo por supuesto peculado.

Baca señaló que Moreno, quien investigó y condenó el caso de los pases policiales, habría sido una de las personas que también pidió esos pases. Además, recordó que la fiscal Claudia Romero presentó una denuncia en contra de Moreno, quien le habría pedido que no presente cargos en uno de los casos que investigaba.

Sobre el audio en el que Serrano y Pólit hablan de “bajarlo” antes de que termine el 2017, Baca recordó que en ese tiempo estaba en juego la instrucción fiscal de concusión en contra de Pólit, el inicio de la audiencia de juicio en el caso de asociación ilícita, la audiencia preparatoria en el de concusión. (I)