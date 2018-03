Gamavisión alerta al Ministerio del Trabajo

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, indicó ayer que realizan un seguimiento pormenorizado del caso de Gamavisión, una vez que la Superintendencia de Compañías ordenó de oficio su disolución por presentar pérdidas importantes.

Ledesma señaló que antes ya habían mantenido comunicación con los representantes de los trabajadores del medio de comunicación, cuando lograron resolver el pago de beneficios, en diciembre pasado.

“Con Gama hemos trabajado, no les pagaban el décimo tercero en diciembre, logramos que se les acrediten rápidamente ante la denuncia... estamos en permanente comunicación con ellos...”, sostuvo Ledesma en Guayaquil, donde un día antes un grupo de trabajadores del canal incautado logró conversar con el presidente de la República, Lenín Moreno, tras un evento público.

Los empleados solicitaron al primer mandatario que no se disuelva la empresa y que se recapitalice.

No obstante, en el caso de que Gamavisión llegue a liquidarse, Ledesma fue claro ayer en señalar que el Ministerio del Trabajo estará atento a que primero se cancelen las obligaciones con los trabajadores. “Hay algunos reclamos, denuncias, y nosotros como ministerio debemos estar atentos de que ningún proceso de liquidación no puede ocurrir si no es con el pago prioritario y privilegiado de los empleados”, advirtió Ledesma. (I)