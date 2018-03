Consejo de Judicatura no teme a evaluación del Consejo transitorio

Quito -

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo no tener ningún inconveniente con alguna evaluación que realice el Consejo de Participación transitorio a su gestión y a la del organismo que dirige.

“Tenemos un trabajo desarrollado en estos últimos cinco años que incluso organismos internacionales han valorado enormemente, no solo nuestros usuarios del sistema de justicia”, mencionó tras participar en la presentación de la guía para administración de justicia con perspectiva de género.

Aseguró que en su contra no hay denuncia de posible tráfico de influencias y que en una eventual evaluación no tendría por qué pesar algo que no tiene sentido. “Yo no he traficado influencias, he hecho un trabajo decente junto con todo el Consejo de la Judicatura (...), hemos cumplido nuestras funciones”.

Consideró que una forma de evaluar con justicia es tener líneas de base. “El Consejo (transitorio) para evaluar tendrá que decir qué recibieron y qué hay ahora, esa es una forma técnica y justa de evaluar”, expresó.

Sobre el audio de una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y José Serrano, difundido por el fiscal Carlos Baca, dijo que no han recibido pedido de información o consulta y que si es el caso analizarán jurídicamente el tema. (I)