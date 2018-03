Dos visiones sobre la 'ruta' económica del Gobierno de Ecuador

Marcos López: ‘A veces siento que la ideología pesa más que lo técnico’

Marcos López, del Foro de Economía y Finanzas Públicas, señala que su grupo –de tendencia de derecha– está decepcionado porque aparentemente el Gobierno no quiere dejar de endeudarse.

¿Cree que las propuestas del Foro Económico han tenido eco en el Gobierno?

La verdad es que sentimos algo de decepción respecto al tema. Se les ha explicado las preocupaciones, pero tres días después de conversar y de que el mismo presidente Lenín Moreno dijo que el endeudamiento no era el camino, se endeudaron en $ 3.000 millones más. No hablan de recortar el gasto, recién van a presentar un plan económico este mes. Estamos preparando una nueva carta al presidente y un análisis sobre la deuda y la dación en pago que se hizo al Banco Central.

¿Qué lineamientos creen que tendrá el plan?

A veces siento que la ideología pesa más que lo técnico. Ojalá se pueda ver un plan que acoja nuestras propuestas.

¿Qué temas ustedes han planteado?

Los cuatro temas fundamentales sobre los que hay que trabajar son la competitividad del país, el reperfilamiento de la deuda, buscar un equilibrio fiscal y la autonomía del Banco Central.

¿Cómo lograr un equilibrio fiscal?

Hay que recortar gastos, no necesariamente todo es despido; hay que ser ingeniosos... Por ejemplo, un cambio en el uso de la energía. Sin embargo, lo que están haciendo es diferir el problema. El endeudamiento que están haciendo se lo hace a plazos que no les afecta ahora. Difieren el muerto para el siguiente presidente.

En el tema del empleo, ¿qué proponen?

El entorno jurídico actual está hecho para quienes tienen pleno empleo, pero no para desempleados. Un chico universitario desocupado de viernes a domingo, no puede trabajar por horas porque la ley no lo permite. La política no fomenta el trabajo. Tienen un concepto equivocado de cerrar las desigualdades: se debe igualar hacia arriba, no hacia abajo. (I)

Pablo Dávalos: ‘La economía está estabilizada; hay crecimiento...’

Pablo Dávalos, del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, de tendencia de izquierda, señala que la economía del país se ha estabilizado.

¿Las propuestas que han presentado han tenido acogida en el Gobierno?

Esperamos que, luego de las conversaciones con el ministro, el conjunto de políticas económicas que se adopten se basen en nuestras propuestas. No se plantean medidas de corte fiscal o reducción de gasto importantes, tampoco eliminar subsidios ni paquetazos.

¿Qué propusieron?

Se han planteado tributos pero no regresivos, incentivos como la baja de tasas de interés y que haya una confluencia entre BanEcuador y Banco Pacífico para una banca pública de desarrollo. Y que se cree un fondo de colaterales para la microempresa.

Sobre la deuda, ¿cómo superar el problema?

Esperaríamos que haya una renegociación de contratos petroleros y de las telefónicas. Estas empresas facturan $ 1.400 millones, pero pagan $ 50 millones de impuestos.

¿Qué hacer con el gasto y el déficit de cada mes?

Ese gasto está en el presupuesto. El déficit mensual es cuestión de flujo de caja, y para resolverlo se puede hacer crédito interno con el Banco Central. Se gira contra el déficit fiscal.

¿No debería haber un ajuste fiscal?

Es que no es necesario. Por eso pienso que estaría inclinándose más a nuestras propuestas que a las neoliberales.

Con estas medidas que proponen, ¿cuándo se estabilizará la economía?

La economía está estabilizada, hay crecimiento en el sector exportador; hay grandes depósitos en el sector privado. Más bien hay riesgo de que se sobrecaliente la economía.

Hace pocos meses, en el Gobierno anterior, estábamos preocupados por la economía y ahora aparentemente todo está mejor. ¿Qué cambió?

Que hay más confianza institucional. La gente cree que el Gobierno no será invasivo en sus finanzas particulares. Hay diálogo. (I)