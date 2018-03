Contratos por $ 10 millones para grupo de Hugo Luna

Hugo René Luna y su hijo, Hugo Luna Peñafiel, son parte del cuarto grupo de contratistas mayoritarios de la Prefectura y en el que estuvo vinculado Eddy Jairala Marriott, sobrino del prefecto Jimmy Jairala.

Eddy Jairala consta como afiliado en el 2012 al consorcio Ing. Hugo Luna-Equirent S.A. “Hice pasantías por menos de tres meses... Yo le pedí a Hugo que quería hacer ahí las pasantías y me dijo que encantado de la vida”, dice Eddy, quien sostiene que un amigo de la universidad que laboraba ahí le hizo la conexión con Luna.

El grupo de Luna ha recibido 25 contratos por $ 10,3 millones del 2010 al 2016 e incluye, además de él y su hijo, las compañías Columon y Grangry.

“No, no, no. $ 10 millones es una cantidad pero imposible de hacerlo...”, niega Hugo René Luna, quien recibió como persona natural 15 contratos por $ 8,2 millones, según el Servicio de Contratación Pública. De ellas, once fueron por el alquiler de maquinaria y material para mantenimiento de vías.

Él asegura que solo trabajó con la Prefectura en la primera administración de Jairala. “No sé si mi hijo de pronto tenga algún tipo de obra, pero no en montos grandes...”, dice.

Su hijo, Hugo Luna Peñafiel, ha recibido, según los registros, cuatro contratos para realizar los estudios de factibilidad y diseños de vías, y seis adjudicaciones para Grangry S.A. y Columon S.A., en las que su papá también ha sido accionista.

Estas compañías se encargaron de proveer material asfáltico, dar mantenimiento de caminos y construir una escuela en la vía El Triunfo-Bucay.

Este Diario buscó una entrevista con Luna Peñafiel y le dejó mensajes y correos, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. Su asistente indicó el pasado 26 de enero que él no tenía tiempo para entrevistas.

Como persona natural, Hugo René Luna tenía afiliados a unos 20 empleados, entre ellos su hija y un topógrafo que trabajó para la Prefectura en 2014. “Que yo recuerde, ningún empleado mío ha trabajado para la Prefectura”, niega.

Columon, en cambio, registra 16 empleados y Grangry unos 14. Esta última empresa y Hugo René Luna han sido proveedores por unos $ 600 mil y a la vez clientes por cerca de $ 500 mil de Columon, en el 2014, según los registros.

Asimismo, Hugo René Luna, Columon S.A. y Thinicorp S.A. –donde era accionista Hugo Luna– fueron clientes de Grangry por unos $ 600 mil en el 2016 y por $ 400 mil, en 2015.

El cuñado de Luna, Oswaldo Vizueta, también recibió un contrato para construir dos bloques de aulas en una escuela de Bucay por $ 51.028, en 2011, según registros del Sercop. (I)