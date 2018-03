Alecksey Mosquera niega que dinero se relacione con Toachi-Pilatón

Quito -

Cerca de 45 minutos le tomó ayer al exministro de Electricidad Alecksey Mosquera reconocer ante el Tribunal que lo juzga que sí recibió $ 920.000 de Odebrecht, pero que estos no tenían que ver con el proyecto Toachi-Pilatón, ni con el Estado, sino con el desarrollo de proyectos científicos para nuevos tipos de combustibles.

“Vengo primero a pedir disculpas al Ecuador y luego a confesar del delito de lavado de activos inscrito en el 2005 en la Ley para la Prevención del Lavado de Activos”. Con ese reconocimiento inició su testimonio el exministro, al que la Fiscalía acusa de haber recibido, siendo funcionario público, $ 1 millón de Odebrecht por “gestionar y acelerar” contratos.

El testimonio incluyó una explicación de cuál era el funcionamiento del Conelec, el Feiseh, el Cofeiseh, el Cotefeiseh y cómo fue el proceso de contratación del crédito que recibió Hidrotoapi del Conelec, para Toachi-Pilatón, y en el que, asegura el exfuncionario, Odebrecht no tuvo nada que ver.

Mosquera aceptó que la constructora le entregó los dineros en 2008, pero aclaró que fue en la cuenta de la empresa offshore Tokyo Traders en Andorra, que es de propiedad de su tío político Marcelo E. Pese a que la Fiscalía dijo que el beneficiario final de esa cuenta era Mosquera, él dijo que esa no era su empresa.

Respecto a cuentas en Andorra y empresas offshore en Panamá vinculadas a este caso, Mosquera aseguró que todas habrían sido creadas y abiertas por ejecutivos de Odebrecht y del BPA Services. Para esto se habrían usado documentos firmados en Ecuador por Marcelo E., de quien Mosquera dijo que sabía del negocio.

Ramiro Albarracín, defensa de Marcelo E., ha insistido en que su cliente fue utilizado por su sobrino político.

Según Alecksey Mosquera, debido a su experiencia académica y a la matriz energética que desarrolló para Ecuador en 2008, tuvo la oportunidad de acceder a dineros de Odebrecht, los cuales utilizó en el desarrollo de proyectos. Aclaró que nunca estuvo de acuerdo con edificar Toachi-Pilatón.

Cerca de $ 187.000 habrían ingresado al sistema financiero del país al comprar bombas de calor, equipos que servían para multiplicar la energía, señaló. Mosquera sostuvo que en sus cuentas y empresas también hay dinero producto de su trabajo y es equivocado pensar que todo vino de Odebrecht.

Con eso, cuenta el exfuncionario, estaba ayudando a la matriz energética probada del país, a hacer más eficientes los combustibles alternativos. Eso es lo que habría visto Odebrecht, dice Mosquera, y llegaron a él porque querían saber exactamente cuál iba a ser el destino del Ecuador en este tema y así saber en qué podían invertir.

Ante una pregunta de los abogados de uno de los procesados sobre si Odebrecht podría o no reclamar los dineros, Alecksey Mosquera fue tajante en responder que no, “porque no se firmó ningún acuerdo”.

Mosquera también se disculpó con los procesados Santiago J., quien está prófugo, y su padre, Antonio Mosquera. Dijo que no tenían culpa.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia continuaba con la presentación de la prueba documental y testimonial de otros procesados. (I)