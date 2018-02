Asamblea Nacional vota hoy por ternas para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Quito -

A horas de que la Asamblea defina la composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio, aún persisten reparos a las candidaturas de Manuela Gallegos y Xavier Zavala, que presiden las ternas tercera y quinta, en su orden.

De las demás ternas no existe oposición para que quienes las lideran puedan obtener al menos 70 votos. Con ello, los candidatos que hasta ayer contaban con el apoyo legislativo eran: Julio César Trujillo, Luis Macas, Pablo Dávila, Eduardo Mendoza y Mariana Alcívar.

Las postulaciones de Gallegos y Zavala no convencen a los sectores de oposición. Gallegos, por su pasado político, vinculación con el surgimiento del ‘correato’ en el país, según comentarios de Vicente Taiano (PSC), Roberto Gómez (CREO), Wilma Andrade (ID) y René Yandún (BIN).

Sobre Zavala, persisten dudas de que tendrían bienes en paraísos fiscales, pero que hoy esperan conocer la información recogida por la secretaría de la Asamblea. Él ya presentó documentos de descargo.

El presidente Lenín Moreno envió ayer a la Asamblea el nombre del candidato que reemplaza a Marcelo Merlo, quien renunció a la primera terna. Se trata de Christian Flores Alvarado, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en Cuenca.

La votación, según acordaron los jefes de bancadas, será terna por terna y no se elegirá a suplentes; aunque eso estaba en discusión en el bloque Alianza PAIS (AP), afirmó Silvia Salgado, pues ella está convencida de que los suplentes deben salir de las mismas ternas remitidas por el Ejecutivo.

En cambio, los sectores de oposición señalaron que esa designación no consta en el anexo aprobado por los ciudadanos en las urnas; por lo tanto, no existe base legal y no está reglamentado, comentó Taiano.

El CPC saliente tuvo ayer su última sesión en Quito, en la que su presidenta, Raquel González, se despidió. “Con todos los errores que pudimos haber cometido estoy segura de que ​siempre primó la voluntad y el compromiso con la ciudadanía”, afirmó la funcionaria, que dijo habrá una “transición ordenada” con el nuevo CPC. (I)