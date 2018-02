Doménica Tabacchi: No pierdo las esperanzas de que Jaime Nebot sea presidente

La vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi, dijo este domingo que su deseo es que el alcalde Jaime Nebot aspire a la Presidencia de la República. Lo indicó a título personal en una entrevista, esto pese a que el líder del Partido Social Cristiano y del movimiento Madera de Guerrero ha dicho en varias ocasiones que llegar a Carondelet no está entre sus planes.

"Él (Nebot) ha dicho que no va a dejar de servir, así que yo creo que no lo voy a extrañar porque va a estar sirviendo... Alcalde ya no (puede ser), pero quién dice que no sea presidente. No pierdo las esperanzas de que Jaime Nebot lo que hizo en Guayaquil lo haga en el país. (...) yo creo que de repente él sí se anima. Ese es mi deseo", aseguró Tabacchi.

"En los recorridos que hago con el alcalde se lo piden muchísimo..., lo que se ha hecho en Guayaquil se puede hacer en el Ecuador, y por qué no Nebot. Aplicar un modelo de éxito administrativo en Guayaquil para hacerlo en otras ciudades del país, creo que Ecuador se lo merece", agregó la funcionaria.

Tras los resultados de la pasada consulta popular y referéndum, Nebot se quedó sin la posibilidad de una reelección a la Alcaldía, aunque él ya había anticipado de que no volvería a candidatizarse a esa dignidad. Sin embargo en una entrevista realizada en febrero pasado no dio un No ni un Sí cerrados a la posibilidad de una carrera presidencial.

Nebot, de 71 años, fue candidado a la Presidencia en los comicios de 1992 y 1996. En estas dos ocasiones llegó a la segunda vuelta, donde perdió ante Sixto Durán Ballén (+) y Abdalá Bucaram Ortiz, respectivamente.

Ocupa el sillón de Olmedo desde el 10 de agosto del 2000, tras la salida de León Febres-Cordero (+). Su mandato en el Cabildo porteño teminará en 2019. (I)