Augusto Barrera: ‘Miembros externos recibirán dietas a base de asistencia...’

Augusto Barrera, titular de la Senescyt, señala que en las comisiones gestoras de las universidades emblemáticas habrá académicos nacionales y extranjeros, pero que se está “valorando mucho el rol de los nacionales que son de extraordinaria capacidad”.

¿Cómo avanzan las universidades para la Amazonía y Santo Domingo de los Tsáchilas?

El presidente (Lenín Moreno) planteó la creación de la Universidad de Santo Domingo y atender la situación de la Amazonía. En el caso de la Amazonía, la salida es crear un subsistema con las universidades que ya cuentan con extensiones allá. Además recuerde que en Tena opera Ikiam.

¿Y la de Santo Domingo?

Llegamos a un acuerdo con la ESPE (que funciona en la provincia a través de una extensión) para la división de una hacienda de 180 hectáreas, que queda entre Santo Domingo y Quevedo; establecimos ya el primer comité promotor entre la Senescyt y ESPE; y ya iniciamos con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) el proceso para que financie el proyecto.

En lo que respecta a Yachay, ¿cuándo estará el reemplazo del rector?

Esta semana decidimos reestructurar las comisiones gestoras de las cuatro universidades emblemáticas. Antes evaluamos a cada uno de sus miembros. Cuando estábamos en este proceso ocurrió la renuncia del rector (Carlos) Castillo, de Yachay, por situaciones personales. El martes anunciaremos en qué consistirá la reestructuración de las comisiones gestoras y quiénes serán sus miembros.

¿Bajo qué visión se reestructuró estos grupos?

El núcleo básico de la comisión gestora es de científicos y académicos que tienen permanencia en la universidad. Nos preocupó terriblemente el hecho de que tuvimos comisiones con personas que no vinieron nunca (al país), o casi nunca.

¿De qué forma la Senescyt reforzará su control sobre estas universidades para que no se repitan los gastos que fueron observados por la Contraloría?

Además de los miembros fijos de las comisiones gestoras, ahora tenemos miembros externos, que ya no –como antes– vienen (al país) de vez en cuando y ganan sueldos, sino que percibirán ingresos sobre la base de dietas de las reuniones en las que participen... Y además, en cada comisión la Senescyt tiene a un representante, que no tiene voto, pero que hace seguimiento. Así ya no va a ser tierra de nadie. (I)