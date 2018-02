En comisión de la Asamblea tampoco hay apoyo a la forma de elección planteada

Quito -

La propuesta del Ejecutivo para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene respaldo entre los legisladores que integran la comisión ocasional que procesará el proyecto y elaborará los informes para el pleno.

El Gobierno plantea que antes de la elección en las urnas de los miembros del CPCCS, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a un concurso de méritos y oposición para seleccionar a los 28 candidatos mejor puntuados.

Ese mecanismo provocó críticas de los sectores políticos y sociales, por lo que desde el fin de semana comenzaron a tomar posición.

Los diez asambleístas que integran la comisión ocasional están convocados hoy, a las 18:00, para conocer el proyecto y definir el cronograma de trabajo.

La propuesta del Ejecutivo es perfectible como todas, y en el proceso de

discusión se puede modificar, mejorar o perfeccionar, así que no es una

propuesta totalmente cerrada”.

César Litardo, AP

Las críticas al proyecto del Ejecutivo incluyen al sector oficialista. César Litardo (AP), vicepresidente de la comisión, insistió en que la propuesta del mandatario Lenín Moreno es perfectible como todas las que llegan a la Asamblea, y que en el proceso de discusión se puede modificar y se pueden realizar cambios. Pero considera que debe haber un filtro para los aspirantes al CPCCS, pues al momento que la elección quede abierta, habrá miles de ciudadanos aspirantes a ocupar una de las siete consejerías; lo cual, técnicamente, es imposible hacer una elección.

Piensa que tal vez las críticas se deban a la experiencia de lo que sucedió en el pasado, “de que no se pudo tener la independencia de esa función, y eso nos hace pensar que a futuro puede pasar lo mismo”.

Vicente Taiano, delegado del PSC, afirmó que lo presentado por el Ejecutivo no es congruente con lo aprobado en la consulta popular del pasado 4 de febrero; porque se plantea una elección indirecta a través del CNE, por lo tanto, dijo que presentarán otro mecanismo que garantice la elección directa por voto universal.

No estamos de acuerdo con una elección indirecta del CPCCS en manos del CNE; tenemos que encontrar otro camino que garantice la elección

por voto universal y directo”.

Vicente Taiano B., PSC

Considera que es importante que los aspirantes tengan que cumplir con requisitos rigurosos, exigentes y el Consejo Electoral verificarlos. Lo que se podría plantear, añadió, es que a más de requisitos exista el apoyo de un número de firmas de respaldo, pero siempre bajo el norte de que lo que se propuso al ciudadano en la consulta popular que fue una votación universal y directa.

Roberto Gómez (CREO) advirtió que su bloque no apoya el planteamiento del Ejecutivo para integrar el Consejo de Participación, pues de todas las opciones posibles, para que los ciudadanos presenten candidatos al CPCCS, el mandatario escogió el peor. “Poner un filtro previo a través de un concurso de oposición y méritos que lo realizaría el CNE, previo a la votación, es lo peor”, insistió.

Dijo que lo único que se tiene que hacer es plantear los requisitos y verificar que se cumplan como cualquier otra elección popular. Frente a ello, dijo que CREO planteará una alternativa, que aún no es pública.

Encarnación Duchi, quien es de Pachakutik y delegada de la Bancada de Integración Nacional (BIN), anticipó que no apoya la propuesta del Ejecutivo de aplicar un filtro para los candidatos, a través de un concurso manejado por el CNE. “Si persiste ese planteamiento, no habríamos ganado nada en las urnas, no irían al Consejo los verdaderos representantes ciudadanos”, dijo.

SUMA se reunirá hoy para definir una postura. Guillermo Celi anotó que habrá una propuesta que abone a cumplir el mandato. (I)

Convocatoria

La presentación del equipo técnico que formará parte de la comisión ocasional y la aprobación del plan general de trabajo para el trámite de las leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular, aprobada en febrero pasado, son los dos puntos que contiene la agenda de la comisión especializada que está convocada a la primera sesión de trabajo a partir de las 18:00. (I)