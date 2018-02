Tiroteos sin fin en Estados Unidos, van 18 desde enero

Estados Unidos -

“¡No más armas! ¡No más armas!”, gritaron personas que asistieron a una vigilia tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en donde un joven de 19 años mató a 17 personas el Día de San Valentín.

Tres días después de la balacera, 75 km al sur, Miami concentra una megaferia de venta de armas que culmina hoy. Los organizadores confirmaron que no se cancelaría la cita, en medio de un nuevo debate por la violencia armada.

El presidente Donald Trump, defensor de la Asociación Nacional del Rifle (ANR) , visitó la zona impactada por el tiroteo, se reunió con víctimas, elogió el heroísmo de los equipos de emergencias, pero no abordó el tema de las armas.

Algunos de los padres, sobrevivientes y otros afectados por la tragedia dijeron que estaban más interesados en emprender acciones firmes para evitar ataques de este tipo en el futuro que en una visita presidencial.

“EE.UU. es el único país desarrollado donde los tiroteos en centros escolares se repiten implacablemente: con el último, el del miércoles, suman 18 en lo que va del año”, dice Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, organización que lucha contra la proliferación de armas de fuego. El tiroteo de la Florida es el número 291 de una escuela desde el comienzo de 2013, agrega.

Everytown for Gun Safety, otra organización de control de armas que aboga por endurecer la ley sobre este tema, indica que hay aproximadamente un tiroteo escolar por semana.

Un estudio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) notó una frecuencia creciente de los tiroteos entre 2000 y 2013. En el 70% de los casos, lo irreparable sucede en cinco minutos o menos, “lo que relativiza la reacción que pueda tener la policía.

El sospechoso de Parkland, Nikolas Cruz, es un adolescente problemático que publicó material perturbador en las redes sociales. Trump prometió “abordar el difícil tema de la salud mental”, pero evitó cualquier mención a las armas.

Después de que 58 personas murieron en un tiroteo en Las Vegas en octubre pasado, parecía que republicanos y demócratas podrían dar un paso extraordinario para endurecer las leyes que regulan las armas de fuego, pero eso no sucedió.

Ecuatorianas sobreviven

La ecuatoriana María Cecilia Ortiz, contó que sus dos hijas, Emi y Emma vivieron el terror de la matanza en Parkland. Se encerraron en algún lugar del colegio dijo a Galo Orellana, corresponsal de Univisión.

“Mami, la cosa más terrible acaba de ocurrir... la alarma se prendió, nos dijeron que evacuemos. De repente, los niños empezaron a correr, a gritar. La gente empezó a correr como animales, se caía, tropezaban ”, cuenta angustiada Ortiz lo que le dijo una de sus hijas. (I)

Control de armas

Otros países

Australia

Tras un tiroteo en 1996 que causó 36 muertes, se implementaron estrictas medidas contra la tenencia de armas, desde ese año no se ha registrado una masacre similar, publicó bbc.com.

Escocia

En 1996, a raíz de un tiroteo en una escuela primaria, el control de armas, que se extendió a Reino Unido, redujo los crímenes con armas en un 75% en la última década.

Yo no quiero que Trump venga, pero sí queremos más seguridad con las armas. Es un sueño. Todavía no he reaccionado. Cuando vea los pupitres vacíos lo sentiré. Ahora estoy adormecido”.

Kevin Trejos,

Estudiante del centro en Florida que sufrió la balacera.

Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación del Rifle. A cada político que recibe donaciones de NRA: ¡qué vergüenza!”.

Emma González