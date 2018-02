Pedida de réplica de Sonia Vera

En una carta enviada a este Diario, la integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), Sonia Vera, pidió un espacio para la réplica en estos términos:

“En relación a la nota publicada por diario El Universo el día 9 de febrero de 2018, denominada ‘Consejeros que pidieron medidas a CIDH dicen estar en desamparo judicial’, emitidas también en la cuenta de Twitter y Facebook, y en la que se hace referencia a las siguientes declaraciones: ‘(...) Al referirse a la negativa de medidas provisionales, dijo que no se aferra al cargo y expresó que durante su vida fue discriminada por ‘ser mujer, manabita y por ser bonita (...)’.

Al referirse a la negativa de medidas provisionales (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), manifesté: ‘Voy a referirme a tres puntos:

1. Yo no me aferro al cargo, toda vez que inicié los procedimientos jurídicos pertinentes cuando era consejera suplente y mi principalización era una mera expectativa.

2. No me responsabilizo de los dos años y medio por las acciones u omisiones realizadas por el pleno del CPC, yo asumo la responsabilidad desde el 20 de diciembre de 2017, fecha en la que me principalicé; y

3. Reivindico mi trayectoria como servidora pública desde hace 18 años y (como) abogada defensora del principio de la meritocracia y de lucha contra la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral’”. (I)