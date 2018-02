Donald Trump presentó plan de infraestructura de 1.5 billones

Washington -

El presidente Donald Trump presentó el lunes su esperado plan de infraestructura, una iniciativa de 1,5 billones de dólares que cumpliría varias promesas electorales. Sin embargo, el proyecto depende en buena parte de que gobiernos estatales y locales aporten mucho del financiamiento.

En Twitter, el mandatario declaró: "será una gran semana para infraestructura. Después de haber gastado 7 billones de dólares estúpidamente en el Medio Oriente, ¡Es hora de invertir en nuetsro país!".

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de febrero de 2018