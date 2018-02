Miriam Estrada: ‘Las prácticas terroristas se han extendido a todo el orbe’

La experta habla sobre ISIS, el terrorismo internacional y el narcoatentado en Ecuador.

¿Cuál es el escenario mundial del terrorismo?

Las prácticas terroristas se han extendido prácticamente a todos los países del orbe. El hecho de que haya algunos países que todavía no sufren este embate no significa que no estén en peligro que en un momento determinado así lo hagan.

¿Cómo se encuentra ISIS tras perder su territorio?

Ahora este grupo se ha extendido y está presente esencialmente en sudeste asiático con afán, incluso, de entrar a Rusia.

¿Y los lobos solitarios?

Los lobos solitarios ascienden apenas a 1,8% de todos los ataques que se producen a nivel de terrorismo internacional. (...) y generalmente estos lobos no son tan solitarios. O se han radicalizado a través del internet o están apoyados por diferentes grupos que los han captado de manera específica, o son terroristas que regresan y logran insertarse de vuelta en Europa.

¿Qué papel tiene el internet en el terrorismo?

Uno de los papeles más importantes porque Daesh (otro nombre de ISIS) tiene montada una red extraordinaria, sumamente poderosa y además muy sofisticada, para lograr captar personas jóvenes que quieren una aventura, están aburridos, se encuentran frustrados o no tienen un sentido en su vida.

¿Qué influencia terrorista hay en Latinoamérica?

En Trinidad y Tobago y Jamaica, estos dos son puntos que concentran mayor cantidad de representantes, tanto de Daesh como de terroristas extranjeros.

¿Qué otros grupos terroristas son peligrosos?

Esencialmente Al Qaeda.

¿Cómo entender el narcoatentado en Ecuador?

Desafortunadamente el Ecuador no ha cumplido con las disposiciones destinadas a prevenir y combatir al terrorismo. No ha asegurado sus fronteras con el patrullaje y la tecnología requerida, muy al contrario, las ha abierto de manera practicante indiscriminada. No ha garantizado que nuestro territorio no sea lugar escogido para preparar ataques terroristas. (...) el país no está preparado para enfrentarlos, a pesar de las diferentes llamadas y recomendaciones del Consejo de Seguridad. Creo que esta actividad será el inicio de otras muchas. Es triste. (o)