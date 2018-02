En Europa el No ganó en cuatro de las siete preguntas del proceso electoral del domingo

Madrid -

En Ecuador, la opción Sí ganó en las siete preguntas de la consulta popular del pasado domingo. También en las circunscripciones de Estados Unidos y Canadá y en la de América Latina, El Caribe y África. No así en la de Europa, Asia y Oceanía. En estos tres continentes, el No se impuso en cuatro preguntas y en las otras tres no estuvo muy lejos de conseguirlo.

El grueso de los votantes en el exterior (395.178) se concentra en un país: España (176.207). Según los resultados obtenidos en los comicios en los 19 recintos habilitados en esta nación permite concluir que el apoyo a las posturas correístas se mantiene incólume. La lucha, que según los coidearios de Rafael Correa, es "contra todos los poderes fácticos" encontró respuesta en las urnas. Si bien apenas el 27,8% de los empadronados (49.000) acudió a sufragar, un buen número apoyó las tesis del ex Presidente. Esther Cuesta y Esteban Melo, asambleístas electos por Europa, Asia y Oceanía promovieron con fuerza el #NoalaConsultaMañosa en países como España o Italia. Los resultados no dejan resquicio para la duda. En el primero el No ganó en cinco de las siete preguntas. En Murcia, por ejemplo, el 62,71% de los votantes dijo No a la consulta que dejaba sin efecto la reelección indefinida; frente al 37,29% que escogió la opción Sí.

Los inmigrantes en España tampoco estaban, en su mayoría, de acuerdo con reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, que se derogue la Ley de Plusvalía o que se reduzca el área de explotación petrolera en el Parque Yasuní. Solo dieron su apoyo para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes y para que cualquier persona condenada por actos de corrupción sea inhabilitada a participar en la vida política.

Melo cree que los resultados son fruto de un "ejercicio reflexivo" hecho por los migrantes que han valorado el "sistema de protección que en su mandato puso en marcha Rafael Correa". (I)