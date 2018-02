Senador republicano Marco Rubio, a favor de un golpe de las fuerzas armadas en Venezuela

Washington -

El senador republicano Marco Rubio se manifestó este viernes a favor de un golpe de las fuerzas armadas venezolanas para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“El mundo apoyaría a las fuerzas armadas en #Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador”, reza uno de los siete mensajes publicados en la cuenta de Twitter del republicano de Florida la mañana de este viernes.

The world would support the Armed Forces in #Venezuela if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018