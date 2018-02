Feriado de carnaval: ¿Es recomendable o no diferir los pagos con tarjeta de crédito?

A cinco días de que inicie el segundo y más largo feriado del año, y por supuesto la temporada playera, los ecuatorianos se alistan para disfrutar del carnaval.

Son cuatro días en que algunos ciudadanos viajarán al exterior, o a las playas del país, otros a la región Sierra, Amazonía e inclusive a Galápagos, pero otros optarán por quedarse en casa y pasear en su ciudad.

En cualquier de las opciones que las personas opten es importante que sepan manejar adecuadamente sus finanzas y más aún cuando se elige la tarjeta de crédito para los pagos, ya sea para el hospedaje, tours y comida.

El programa Cuidatufuro.com recomienda que antes de viajar es esencial preparar un presupuesto que se ajuste a la realidad económica de cada familia para evitar gastos innecesarios y así utilizar adecuadamente la tarjeta de crédito.

Lo más aconsejable es no diferir los pagos, sino registrarlos como cancelaciones corrientes para evitar que las amortizaciones se conviertan en deuda a largo plazo. Además, se recomienda tener precaución porque este rubro debería ser considerado dentro del presupuesto: cuánto se pagará en efectivo y cuánto con tarjeta.

Si usted tiene planificado diferir los gastos en esta festividad, atención a los siguientes consejos:

Recordar que la tarjeta no es más dinero. Es un medio de pago para compras corrientes y una línea de crédito para compras en cuotas. No es dinero adicional.

Calcular si se puede pagar. Antes de hacer un gasto, hay que asegurar que se tiene dinero disponible para pagarlo, sea corriente o en cuotas.

No prestar la tarjeta. Si se hace un viaje con otras personas, sean amigos o familiares, es recomendable no prestar la tarjeta para sus gastos. El titular es el responsable de las deudas y deberá pagarlas aunque terceros no le paguen.

Pagar los gastos en el mismo mes. Ya que las vacaciones son un gasto que se “consume” de inmediato, es mejor pagarlo de forma corriente. Así se evitan gastos de intereses durante los próximos meses, por algo que duró unos días.

Pagar a tiempo. Pagar el estado de cuenta antes o en la fecha indicada, ya que después habrá cargos por mora y cobranza.

Guardar los recibos. Esto es importante para comparar con el estado de cuenta y verificar que no haya registros de consumos que no se realizaron.

Avisar a la institución financiera de inmediato en caso de que la tarjeta se pierda o sea robada.

En caso de no utilizar la tarjeta de crédito y si su meta es ahorrar, pero también disfrutar del feriado, se debe definir con anticipación la cantidad de dinero que se destinará a las vacaciones, para elegir un lugar asequible. “Se recomienda no improvisar, ya que la aventura conlleva gastos extras”, señala.

Además, si el viaje se hace en auto propio, hay que revisarlo en una mecánica, para evitar sorpresas por daños que causarán gastos. “Es necesario llevar llanta de emergencia en buen estado y herramientas”, aconsejan.

En cambio, si el viaje se hace en transporte público, es mejor llevar poco equipaje y la menor cantidad de dinero en efectivo, para correr menos riesgo de ser víctima de un descuido propio o de un robo.

Si su opción de disfrutar el feriado está en viajar a Galápagos o fuera del país, es preferible buscar vuelos en horarios “no pico”, para encontrar la mejor opción de precio de entre varias aerolíneas.

Hotel y comida

Los sitios preferidos

En el 2017 el flujo de turistas a Santa Elena y Baños de Agua Santa fue alto, 30 mil visitantes por cada día en la primera ciudad y alrededor de 30.000 personas para la segunda, algo similiar podría ocurrir este 2018. Es por eso que reservar el hospedaje con anticipación es importante para no perder tiempo buscando ni pagar tarifas más elevadas, siempre procurando que sea céntrico para ahorrar dinero en transporte.

Asimismo, se aconseja revisar los precios de la comida en la carta de los restaurantes antes de pedir, y buscar lugares limpios y con afluencia de gente, lo cual indica buen sabor y rotación de alimentos para evitar posibles problemas de salud.

El programa Cuidatufuturo.com recuerda que es esencial dividir el dinero para el gasto diario. Por ejemplo, si el presupuesto es de $100 y el viaje dura los cuatro días del feriado, cada día se deben utilizar solamente $25. (I)