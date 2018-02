En conteos rápido y oficial triunfo al Sí

Quito -

El Sí se impuso al No en las siete preguntas del plebiscito convocado ayer por el Gobierno. En todas esas opciones obtuvo más del 60% de los votos, según los datos del conteo rápido que divulgó anoche el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las preguntas abordaban los siguientes temas: la muerte civil de funcionarios corruptos; la eliminación de la reelección indefinida; la cesación del Consejo de Participación Ciudadana y la elección de otro mediante votación popular; la imprescriptibilidad de los abusos a menores de edad; la restricción de la minería en zonas intangibles y centros urbanos; la derogatoria de la Ley de Plusvalía; y la reducción del área de exploración petrolera en el Yasuní.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, dijo que la información se recogió de 2.121 actas, que corresponden a 779.300 electores del país, con un 99% de confianza y un margen de error del 1%.

El conteo rápido lo realizaron los funcionarios electorales con el apoyo técnico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). El proceso continuará hasta contabilizar las 35.105 juntas receptoras del voto (JRV), se informó.

Las preguntas 2, 3 y 6 fueron las que menor votación tuvieron; fue en ellas en las que se centró la campaña de los que promovían el No (ver artes), liderados por el expresidente Rafael Correa.

Los resultados de este conteo rápido fueron: para la pregunta 1, 74% Sí, 26% No; para la 2, el 64,3% Sí, 35,7% No; para la 3, 63% Sí, 37% No; para la 4, 73,8% Sí, 26,2% No; en la 5, 68,9% Sí, 31,1% No; en la 6, 63,2 Sí, 36,8% No y la 7, 67,6% Sí y 32,4% No.

El sistema del CNE empezó a arrojar datos oficiales con base en actas de escrutinio reales a partir de las 18:00. Aunque por unos minutos hubo problemas de ingreso.

Tras conocer los resultados del conteo, Villacís indicó que el 82,1% de los ciudadanos acudieron a las urnas. Además afirmó que el sistema de transmisión de resultados no registró inconvenientes, pues toda infraestructura tecnológica con el aplicativo móvil funcionó en todas las provincias. También el sistema satelital que se ubicó en lugares de difícil acceso.

A partir de las 21:00 de ayer, todas las juntas provinciales electorales empezaron con el escrutinio público. Trabajarán en turnos rotativos de ocho y doce horas, con intercambio de personal para que no se paralice el conteo de votos.

La funcionaria ratificó que el pleno del CNE se instalará el miércoles para iniciar el proceso de escrutinio nacional.

Antes de divulgar los resultados preliminares, Villacís indicó que la jornada electoral se desarrolló en paz, “sin incidentes ni contratiempos” tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Agregó que, según una evaluación técnica, el ciudadano en promedio se tomó 2 minutos con 49 segundos para sufragar, lo cual significa –dijo– que el elector acudió a las urnas conociendo las preguntas.

También afirmó que hasta el cierre del proceso electoral en un 79% de las JRV había delegados de las diferentes organizaciones políticas realizando control electoral.

A las 16:00, con la presencia del notario vigésimo sexto del cantón Quito, Homero López, se procedió al enceramiento del sistema de escrutinio. En el evento también participaron delegados de varias organizaciones políticas y sociales, y observadores internacionales.

En tanto que Liliana Durán, asambleísta afín al expresidente Correa, quien está inscrita como veedora del proceso a nombre del Foro Nacional de la Mujer, resaltó que en la jornada se presentaron pequeños incidentes que no trascendieron y que fueron resueltos con la intervención de las autoridades.

Manifestó que su organización social estuvo en control electoral en todo el país y a nivel internacional, y que los reportes fueron positivos, pues “la gente está contenta, animada y con mucho compromiso”. (I)