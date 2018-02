Algunas personas se quedaron sin votar en Tungurahua

Ambato -

Resignado a pagar la multa por no votar y a tramitar la obtención del certificado estuvo Patricio Quinatoa al no poder ingresar al colegio Tirso de Molina, recinto de la parroquia Izamba, cuando llegó a las 17:00 y efectivos de la Policía Nacional que custodiaban la puerta de ingreso no se lo permitieron.

“Es que en el trabajo no me dieron permiso, por esa razón ya no alcancé a votar, quería cumplir con mi deber de ciudadano como en otras ocasiones pero ya no fue posible”, añadió.

Asimismo María N. dijo que tuvo que realizar una actividad laboral que le impidió estar puntualmente, que llegó al recinto electoral y que los policías ya no le dejaron ingresar. “Ahora tendré que ir a pagar la multa porque el certificado se necesita para algunos trámites”, añadió.

Mientras tanto, sudorosa y agitada estuvo Graciela Cevallos luego de llegar justo antes de que se termine el plazo para sufragar.

“Es que tengo un comedor en Píllaro y hoy por la consulta popular estuvo bueno el negocio, hay que aprovechar cuando hay clientela, por esa razón vine calculando que iba a alcanzar, pero afortunadamente no había cola en la junta”, añadió.

Fermín Palate estuvo entre los que llegaron apresurados a votar, dijo que tuvo que hacer trabajos pendientes y que por esa razón no asistió en la mañana, pero que lo importante fue que sí cumplió con su deber.

Jorge López, presidente de la junta 9 varones del recinto del colegio Tirso de Molina, dijo que poco antes de que se termine el plazo para cumplir con la votación se formaban en ocasiones columnas, pero que al haber tres biombos se despachaba rápido. No obstante, consideró que un 10% no alcanzó a sufragar. (I)