Nubia Villacís: Es posible anunciar resultados en 3 o 4 días

La presidenta del Consejo Electoral, Nubia Villacís, aspira a que los resultados de la consulta popular de mañana se den en tres o cuatro días, antes del plazo que establece el Código de la Democracia.

¿Cuáles son los tiempos?

El 14 de febrero es la fecha que nos da la ley para entregar resultados totales y oficiales. Es probable que no nos tomemos los diez días que da la ley, sino tres o cuatro días. Pero de esa entrega tenemos que esperar que los resultados estén en firme, porque luego viene la etapa de recursos contenciosos electorales. Los plazos máximos son 22 días.

Para estos comicios implementaron tecnología móvil y satelital que agilitarán el conocimiento de los resultados. ¿Por qué no se hizo antes, falta de decisión política?

Usted lo ha dicho, queremos dar resultados de forma rápida. Tenemos seis años de experiencia, siempre el problema para cerrar el proceso en su totalidad, siempre fueron los recintos de difícil acceso. No podíamos declarar resultados oficiales por seis actas rezagadas que no podían llegar porque había mal clima, neblina. Como ente electoral no podemos estar siempre dependientes de la naturaleza.

¿Teme a ser evaluada?

No. Lo importante es que estamos garantizando el derecho de participación política, vamos a estar hasta cuando sea.

¿Después del CNE, qué ha pensado hacer?

No he pensado, pero soy feliz aquí (risas). (I) ​