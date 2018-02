Pagos por $ 180 mil de Vinicio Alvarado para construir casa

“Francamente no recuerdo. Yo a Vinicio lo conozco, pero a él no le he dado mis servicios profesionales, créame que no recuerdo”, afirma el abogado Bernardo Morán Nuques, quien figura en el listado de una docena de personas y empresas a las que el exsecretario de la Administración Pública y exministro de Turismo, Vinicio Alvarado Espinel, giró cheques por $ 580 mil del 2010 al 2017.

Según el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga la Fiscalía, Bernardo Morán consta como beneficiario de $ 11.698 en el 2013. “Tendría que revisar papeles, no recuerdo”, comentó Morán, exasesor del exasambleísta Rolando Panchana en el 2010. “Solo fui un mes su asesor, Rolando es amigo desde el colegio”, dijo al confirmar que el bufete que dirige fue contratado por la Gobernación del Guayas por $ 60 mil cuando Panchana era titular de esa entidad.

En el listado consta como principal beneficiario Víctor Alejandro Barrera Vega, con ocho cheques girados por un total de $ 180 mil entre el 2016 y 2017. “El referido beneficiario no consta dentro del ranking de proveedores del sujeto analizado (Vinicio Alvarado)”, señala el informe de la UAFE.

“Yo sí he recibido cheques, pero es porque yo le estuve construyendo la casa, hasta donde yo conozco los fondos provienen de un crédito bancario”, dijo el arquitecto Barrera al ser consultado por este Diario.

El profesional señaló que la villa se ubica en Puerto Azul y está terminada en el 95%. “Le falta obra de interiores, jardinería. En la parte exterior se tiene previsto hacer una zona de parrilla. La casa ya está habitable. De hecho están viviendo desde el mes de octubre”, explicó Barrera y agregó: “Se la presupuestó por aproximadamente $ 500 mil. Ahora último le hicieron una piscina, pero esa la contrató directamente él”.

La empresa Greatestcorp S.A., dedicada a las actividades agrícolas desde el 2011, recibió depósitos de Vinicio Alvarado por $ 70.000 en el 2015. El informe de la UAFE señala que “no se encuentra registrada como cliente”. No obstante, el gerente de Greatestcorp, Andrés Guzmán, explicó que ese rubro ($ 70 mil) se debe a la venta de ganado. “Eso fue un pago formal para la adquisición de un ganado lechero de aproximadamente 70 vacas”, precisó el representante.

Mientras, Equidor S.A., compañía que desde 1977 ejecuta obras civiles de construcción, recibió del exfuncionario del gobierno correísta, $ 53.244 en el 2013, según la UAFE.

La esposa de Vinicio, Catalina Recalde, también figura como receptora de 15 cheques, del 2011 al 2017, por $ 92.430.

Mientras tanto, Vinicio Alvarado comentó ayer en Twitter que no existe nada irregular en el informe de la UAFE. “No hay conclusiones acusatorias, ni siquiera dudas que permitan sospechar delito alguno y peor de lavado de activos”, señaló el publicista en un comunicado.

Ahí, el exministro de Turismo dijo que la información que se incluye en el documento ha sido presentada cada año en sus declaraciones patrimoniales. “Nada tiene un origen ilegítimo, y peor ilegal, y corresponde a los ingresos recibidos como exfuncionario público y a las actividades profesionales y empresariales”, justificó. (I)