Ernesto Pazmiño: Consejo transitorio no debe extenderse más de un año

El defensor público, Ernesto Pazmiño, dice que no defiende su puesto, por lo que respalda el llamado a consulta popular que en la pregunta 3 reestructura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

¿Por qué respalda la consulta frente a otras autoridades que rechazan la pregunta 3?

En este momento se está jugando la posibilidad de derrotar en las urnas al proyecto autoritario que encabezó el expresidente Rafael Correa y el sistema de corrupción que se generalizó en el Ecuador. El objetivo es acabar con la corrupción y derrotar el proyecto autoritario que teníamos vigente.

Si gana el Sí, el Consejo de Transición podrá evaluar a las autoridades elegidas por el CPC. ¿Teme esa evaluación?

Pese a que me afectaría, personalmente, votaré que Sí. No debemos defender posiciones personales. Defender el cargo es ridículo. Luego de diez años, el Consejo de Participación está en crisis porque en la misión que tenía de luchar contra la corrupción no hizo nada. Y con la designación de autoridades se le dio un poder inmenso, que fue tomado por el poder con el que se tomaron todas las instituciones del Estado.

Pero primero vamos a enfrentar a un Consejo transitorio compuesto por ternas del Ejecutivo, elegidas por la Asamblea.

Sí. Pero no debe durar más de un año en funciones como lo ha propuesto el presidente Lenín Moreno. El presidente tiene la obligación de presentar un proyecto de reformas al Código de la Democracia para viabilizar la elección del nuevo Consejo, y yo sugiero que se incorpore como método de designación de escaños el Webster para que se favorezca a las minorías.

Tres vocales del CPC pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar violación a sus derechos. ¿Coincide con ellos?

Si se habría terminado sus periodos por decreto, eso sería ilegal. Pero en este caso podría ser el pueblo el que dice que el CPC está en crisis.

Se ha dicho que se va a cambiar de dueño, pero no es verdad porque la propuesta es que la selección de los nuevos vocales del CPC sea por voto popular, y eso es democracia.

Ernesto Pazmiño, defensor público

(I)