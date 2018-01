Consejo Nacional Electoral niega claves para inscribir a Revolución

Quito -

El nombre Revolución Ciudadana es parte de los “ejes temáticos y del régimen orgánico” del movimiento Patria Altiva I Soberana (Alianza PAIS), por lo que ningún otro grupo político podría atribuírselo.

En los últimos dos días el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la entrega de las claves de acceso al sistema informático para que dos políticos: Saulo Cuesta y Luis Pintado Torres, puedan inscribir sus agrupaciones con el nombre Revolución Ciudadana.

Ayer, el pleno electoral no admitió una impugnación a la decisión de no entregarle la clave para formar el Partido de la Revolución Ciudadana a Cuesta. Él acudirá hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar. “El concepto de Revolución Ciudadana no es patrimonio de nadie ni propiedad de nadie”, increpó.

A Pintado, que fue asesor de Gabriela Rivadeneira en la Asamblea y dirigente en AP, también le negaron el acceso a la clave.

Rivadeneira anticipó que después de las votaciones por la consulta popular, analizarán las acciones que emprenderán por esta negativa. (I)