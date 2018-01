Morenistas entran a sede; otros desertan

Quito -

María Fernanda Espinosa y Gustavo Baroja, dirigentes políticos de Alianza PAIS, ingresaron ayer a la sede del movimiento, en la avenida de los Shyris, tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que reconoció a Lenín Moreno como máximo líder de la organización de la lista 35.

Los dirigentes esperarán unos días más para realizar la “minga limpieza” y “blanquear la sede”, dijo Baroja, pues pintarán las paredes y pisos grafiteados. Esto porque la Fiscalía hasta ayer no concluía el peritaje dentro de las investigaciones para determinar responsabilidades del hecho.

Baroja dijo que la militancia que no ha traicionado los principios de la revolución ciudadana regresará a la sede, pues “a aquellos corruptos y corruptores no los queremos en nuestra organización”.

La sede de los Shyris será centro de la campaña de la consulta popular por el Sí.

Espinosa afirmó que todo lo actuado ha sido en absoluto apego a la Ley, que el presidente del movimiento se llama Lenín Moreno y que el secretario ejecutivo es Ricardo Zambrano; y señaló que “están recuperando la casa, pero también sus principios fundacionales”.

Ayer realizaron una limpieza simbólica de la sede. Tanto Espinosa como Baroja descartaron una denuncia en contra de quienes grafitearon la sede.

Mientras, en Guayaquil se concretaron ayer nuevas deserciones.

La asambleísta Marcela Aguiñaga renunció a la dirección de esta organización en Guayas y presentó en la delegación provincial electoral su desafiliación. Lo hizo en compañía de los legisladores Sofía Espín, Ronny Aliaga, Mabel Tenesaca, Verónica Guevara, y de la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, entre otros.

“Ya estoy desafiliada. Me ha dicho el Consejo Nacional Electoral que tengo que esperar ocho días a que me conteste (...). Si mi voluntad es no querer estar en una organización política, basta que yo diga que no quiera estar para que el CNE lo registre automáticamente”.

Un piquete policial resguardaba la delegación en donde unas 50 personas esperaban en fila para poder presentar sus desafiliación. (I)