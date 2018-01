Lenín Moreno afirma que deuda será para construir más obras

Manta -

El presidente Lenín Moreno defendió ayer la emisión de $ 3.000 millones en bonos soberanos que, según informó el Ministerio de Finanzas, servirán para financiar obras.

En la inauguración del nuevo hospital del IESS, Moreno resaltó que ahora “todo el mundo quiere prestarnos, no sucede como en otros tiempos de la última etapa de la década que no nos querían prestar un centavo y cuando nos daban a regañadientes nos daban a 11 y 12%. No, ahora el mundo tiene más confianza en el país.

El mandatario cuestionó al Gobierno anterior. “(...) Cuando uno ama a la Patria no se le roba como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada, lastimosamente, todo funcionaba bien... hasta el sexto o séptimo año... ¿Saben cuándo se corrompió todo? cuando se creyó que debíamos ser permanentes perennes, perpetuos para siempre...”.

Y arremetió contra quienes indican que la consulta popular que él impulsa es “amañada”, pues a su juicio es legítimo “no permitir que los corruptos se salgan con la suya, que gocen de impunidad, sino que devuelvan lo robado y que sean sus bienes garantías de ello y que además... paguen por supuesto con una pena lo que cometieron a su pueblo y que nunca más vuelvan a ocupar un cargo público”, recalcó.