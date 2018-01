Thania Moreno: No hay ninguna disputa entre el fiscal Carlos Baca y yo

Quito -

La fiscal subrogante, Thania Moreno, es la número dos en la jerarquía de la Fiscalía. El 16 de enero abrió una investigación previa en contra de su jefe, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Lo hizo tras una denuncia por peculado en contra de este último, presentada por los políticos Andrés Páez y Fernando Villavicencio, quienes presentaron copias simples de un informe de indicios de responsabilidad penal que lo atribuyen a la Contraloría.

En días pasados, Baca Mancheno aseguró que detrás de la investigación previa se esconden "oscuros intereses y personajes" y se mostró sorprendido porque la decisión de Moreno llegó, precisamente, cuando él estaba pidiendo el enjuiciamiento del excontralor Carlos Pólit, y porque el supuesto informe de Contraloría en su contra no era un tema nuevo. En una entrevista concedida a EL UNIVERSO ayer, 19 de enero, en su despacho, Moreno defendió su investigación y explicó que no la inició antes, de oficio, porque conoció el caso el 15 de enero de este año. Antes, dijo, no escuchó ni supo nada al respecto.

¿Qué le motivó a abrir la investigación?

Es un pedido realizado por los señores Villavicencio y Páez. El motivo: simplemente cumplir mi función como fiscal general subrogante.

Baca se pregunta porqué la abre ahora y no antes, cuando ya existía el rumor sobre ese informe

A mí me llegó este pedido el 15 de enero.

La Fiscalía pudo haber actuado de oficio antes

Repito: a mí me llega la noticia el 15 de enero. Tal vez a él le preguntaron directamente o tuvo conocimiento de estos hechos antes. No sé.

Para Baca, detrás de su decisión están “oscuros intereses y personajes”

No hay nada oscuro. Es una petición de personas plenamente identificadas, que solicitan diligencias en unos hechos que considero que hay que investigar. Entonces, no creo que haya un interés oscuro ni nada.

Pero sí una disputa entre las dos máximas autoridades de la Fiscalía?

No hay disputa. No estamos en controversia sobre lo que opina él o yo. El señor es el fiscal general; yo soy la fiscal general subrogante y fiscal provincial de Pichincha. No entiendo por qué tanta alarma. No es la primera vez que pasa. Póngale con comillas, el (anterior) fiscal, Galo Chiriboga, fue investigado por una denuncia (de una pareja de alemanes). Yo estoy cumpliendo mi rol. Punto. No hay más. Tengo un delito de acción pública y estoy en la obligación de abrir la investigación, que es preprocesal y eso da dos opciones: el archivo o una acusación.

¿Si no es para alarmarse, por qué Baca reaccionó así?

No puedo responder por el doctor Baca. Él tendría que decir por qué reacciona así

Él, incluso, sugirió que la defensa de Carlos Pólit estaría más cómoda con Thania Moreno a cargo del caso. ¿No la pone eso en una posición delicada?

El doctor Baca es responsable de sus comentarios; yo, de los míos. Yo estoy cumpliendo mi función, como lo he hecho durante 17 años (en la institución). Hay una denuncia, un pedido de acto urgente, que lo hacen personas no oscuras, sino plenamente identificadas.

¿Investigar al fiscal Baca no podría desestabilizar los demás casos abiertos contra personajes como Pólit?

No causa absolutamente nada. Mientras cumplamos nuestro rol no hay por qué pensar en inestabilidad. El señor es fiscal general, tiene a cargo investigaciones, tendrá que cumplir su rol.

Hay quienes creen que Thania Moreno es una de las fiscales que más conoce de la institución, de la ley... y que tiene buena relación con sectores políticos que podrían estar interesados.

Yo soy fiscal y punto. Ese es mi rol. No tengo buenas ni malas relaciones con ningún sector. Coordino con todas las instituciones dentro de una investigación. Tal vez el más relacionado sea el Ministerio del Interior, porque representa a la Policía, que es la institución que nos da el apoyo técnico. Desde el 2001 hasta ahora, (tengo) las mejores relaciones, pero siempre respetando la competencia de cada institución.

Usted ha tenido que manejar temas del Ministerio del Interior, como el caso de los pases policiales...

Por supuesto, el caso pases fue el más relevante.

Y ahí, el entonces ministro José Serrano salió sin responsabilidades

A ver, yo hago la investigación. De encontrar elementos, obviamente, las personas son procesadas y serán los jueces los que resuelvan.

¿Va a llamar a Baca para que declare?

Está abierta una investigación, ese es el momento procesal y la ley dispone que sea reservada. No le puedo decir qué voy a hacer y qué no. Lo que sí le ratifico que Fiscalía hará todas las diligencias que la ley permita realizar, garantizando el debido proceso de las personas investigadas.

¿Cuál es el plazo para la investigación?

Un año.

Ahora, en la investigación que usted ha abierto hay documentos que sirven para probar de todo, la culpa o inocencia de cualquiera. Muchos han circulado ya y parecerían forjados

La Fiscalía investiga los hechos; entonces, efectivamente, si dentro de esos hechos hay conductas penales que se puedan establecer, la Fiscalía hará lo que le corresponde. Eso es lo bueno, se da la oportunidad de investigar todos los hechos.

Es decir, podría abrir más investigaciones por otros delitos

Por supuesto, estamos investigando lo que se tenga que investigar, bajo un principio de objetividad.

Se viene la consulta popular y la posibilidad de un cambio en las autoridades de control. ¿Está en sus planes ser fiscal general?

Sobre temas políticos no me corresponde a mi opinar. Este rato soy fiscal general subrogante. (I)