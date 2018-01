Lenín Moreno: Cuando uno ama a la Patria no se le roba como hizo un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada

Manta -

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, inauguró en la tarde de este viernes el hospital general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Manta, pero además el acto sirvió para cuestionar el accionar del gobierno que le antecedió.

Dijo que la consulta es un espacio para abrir los diálogos con todos, así no conjuguen políticamente y que no se puede tener un diálogo solo “entre los amigos, entre los de la jorga, entre los de la mafia”.

Moreno agregó que a una Patria no se le roba más aún cuando se la ama. De ahí que cuestionó el accionar del gobierno de Rafael Correa. “Porque a lo que uno se ama no se le roba, cuando uno ama a la Patria no se le roba como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada lastimosamente”, sostuvo Moreno.

Por otro lado, a las 16:00 el mandatario será testigo de la entrega recepción del parque Las Vegas en Portoviejo. (I)