Fiscal Carlos Baca no pierde su cargo al ser investigado, según constitucionalistas

Tras conocerse que la fiscal subrogante Tania Moreno dispuso la apertura de una indagación previa en contra del Fiscal General Carlos Baca Mancheno por posible peculado, para los constitucionalistas Vicente Burneo y Medardo Oleas no significa que pierda su cargo.

“Indudablemente no hay motivo de perder el cargo por una mera investigación, solo si en la indagación se deduce que es culpable”, dice Burneo.

Con esto concuerda Oleas, quien menciona que deben cumplirse varias etapas como indagación previa, instrucción fiscal, acusación y el juicio. Con la última, según el jurista, Baca dejaría de ser fiscal.

En ese contexto, añade que Baca posee fuero de Corte y se requiere de elementos de convicción que muestren que Baca haya cometido algún delito, sin esto resalta que el fiscal puede continuar en sus funciones.

Sin embargo, el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio considera que Baca debería pedir licencia hasta que dure el proceso de investigación. “Un fiscal que está señalado con indicios de responsabilidad penal no puede ejercer con probidad su cargo, aquí no hay problema, si no puede ejercer, será la fiscal subrogante Tania Moreno, aquí no hay excusas para decir que hay intereses oscuros”, manifiesta.

Villavicencio y el exasambleísta Andrés Paéz presentaron una denuncia, quienes incluyeron en su escrito un supuesto informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.

Burneo señala que si se prueba el delito de peculado significa que “usaron los fondos públicos para aprovechamiento personal. Si se prueba eso, no tiene razón de continuar como fiscal”.

Sostiene que lo mejor es esperar que el contralor Pablo Celi diga de qué se trata el documento para luego seguir con la investigación.

Por otro lado, Oleas, quien también fue expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirma que Moreno debe demostrar el cometimiento del delito y los responsables. “Son procesos iniciales de investigación donde no se está acusando”, aclara.

“Ahora nuestra legislación dice que en estos casos de peculado tiene que haber en forma previa un informe de Contraloría, de donde se deduzcan presunciones de responsabilidad penal, si no hay eso, no podrían iniciar el proceso de investigación”, explica.

$ 207.000 por remuneraciones

Fernando Villavicencio en diálogo con EL UNIVERSO cuenta que le llegó un expediente firmado por el entonces contralor subrogante, Daniel Fernández de Córdova, dirigido al exfiscal Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016, en el cual se adjunta un informe de la Contraloría sobre un examen especial a los gastos de la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain) entre el 2013 y 2014.

En ese contexto, relata que se anexan 366 documentos que respaldan el informe de la Contraloría. Menciona que hay oficios firmados por Baca como presidente de la Comisión del 30 de septiembre de 2010.

“Con esos oficios Baca Mancheno solicita a Pablo Romero Quezada, un señor que hoy tiene orden de prisión desde enero del 2017 (…) (Romero) es quien debería responder en este proceso porque es él quien autoriza a Baca el pago de las remuneraciones, además de los egresos económicos para financiar varias operaciones de la Comisión 30S”, señala.

Villavicencio revela que aproximadamente son $ 207.000 el monto auditado por la CGE, el cual se incluyen supuestos rubros pedidos por Baca. “Él tomó dinero de gastos especiales y firmó documentos de la Senain”, enfatiza.

El exsindidalista menciona que ha sido llamado a declarar este viernes en el caso. Asimismo adelanta que pedirá que un grafólogo haga un peritaje para saber si la firma de Baca es auténtica. (I)