Ecuador regresa a Feria Internacional de Turismo tras cuatro años de ausencia

Madrid -

Ecuador quiere reforzar su imagen de destino turístico en el mercado europeo; por eso, tras ser uno de los grandes ausentes de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, este año vuelve a acudir a la cita.

La edición número 38 del evento, uno de los más importantes del sector alrededor del mundo, arranca este miércoles y, durante 5 días, acogerá a 816 expositores. Casi 10.000 entidades de 165 países y regiones, en total, se darán cita en la capital española para conocer las últimas tendencias, propuestas y destinos del turismo.

España ocupa el quinto lugar por detrás de Venezuela, Perú, Estados Unidos y Colombia como país emisor de turistas a Ecuador, según datos del Ministerio de Turismo. La presencia en Fitur es una clara apuesta por recuperar y aumentar el número de visitantes españoles y europeos.

Por esta razón, el país llega con un stand de 200 metros para promocionar en el marco de la campaña All You Need Is Ecuador la belleza de sus 4 mundos: la Costa del Pacífico, los Andes, la Amazonía y las Islas Galápagos. El espacio, que se inaugurará en la mañana del miércoles con la presencia del ministro Enrique Ponce de León, contará con 20 empresas e instituciones turísticas expositoras. Habrá actuaciones culturales y degustaciones gastronómicas.

La última ocasión que el país contó con una participación oficial fue en 2013, de la mano del entonces ministro Freddy Ehlers y con una propuesta que aglutinó los principios de ética, responsabilidad y sustentabilidad. En los estos años acudieron, sin embargo, empresas ecuatorianas sin el respaldo gubernamental como Maquita Turismo, la hostería San José de Sigchos, Quito Turismo o la empresa pública Mitad del Mundo. (I)