Concejal de Manta se disculpa con la ciudad por actos revelados en grabación viralizada

Manta -

El concejal de Manta Fernando Pico, pidió este lunes disculpas públicas a los habitantes de esta ciudad luego de la viralización de un audio donde se lo escucha hablar con una agente de tránsito que había emitido una sanción a la esposa del funcionario público.

En la grabación, Pico dice: “No voy a ponerme a discutir con usted, porque usted no está en la capacidad y yo tampoco, me entiende, pero le doy una hora para que me solucione el problema o va a tener grandes problemas conmigo, no es una amenaza".

Este lunes, Pico dijo que solicitará una investigación para conocer la "triangulación" que tuvo la llamada previa a la divulgación en redes sociales.

Sobre la investigación que le inició la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias, Pico dijo que le sorprende la solidaridad de la justicia, y aseguró ser muy respetuoso de la ley. "No he cometido un delito, sino un error", señaló.

Añadió que no solicitará disculpas a la agente, de quien dijo ha indicado a la directora de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta que no sea sancionada por el hecho suscitado el jueves 4 de enero.

“No voy a renunciar porque cien patanes me digan eso, yo me debo a la ciudad”, respondió el concejal mantense, cuando se le preguntó si acataría lo que en redes sociales pedían tras lo ocurrido.

Pico indicó que esta tarde en la sesión del Concejo hará conocer su disculpa pública a la ciudadanía. (I)