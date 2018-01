El verde oficialista con el Sí y el No y en medio de demandas

Quito -

El movimiento político Alianza PAIS (AP) está inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña por el Sí. Pero en su sede principal cuelga una lona gigante del No. Y es que la división interna por controlar esta agrupación se profundizó con la convocatoria a la consulta popular y referéndum, que ha llevado a sus máximos dirigentes a sustanciar sus disputas en la justicia electoral y ordinaria.

En los dos últimos meses del 2017, la facción de AP denominada Movimiento Revolución Ciudadana y opositora a la política de Lenín Moreno elevó cuatro reclamos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para recuperar el control de la dirección nacional.

El 1 de noviembre del 2017 un Tribunal de Garantías Penales emitió medidas cautelares a favor del mandatario para que se mantenga como presidente de AP, al haber sido destituido por varios líderes, entre ellos Gabriela Rivadeneira, que tenía a su cargo la secretaría ejecutiva, y Ricardo Patiño, que era vicepresidente de la agrupación.

Como efecto de esas medidas, Moreno convocó a una convención el 23 de noviembre, que resolvió designar al legislador Ricardo Zambrano como secretario encargado.

Rivadeneira demandó en el TCE por supuesta interferencia en la justicia electoral a los tres jueces penales que emitieron las medidas: Esneider Gómez, Wilson Caiza y Juan Tenesaca. Solo se espera que el juez electoral, Vicente Cárdenas, dé su dictamen.

Y para ello este insiste al CNE que le entreguen documentos con la “determinación exacta de la persona inscrita como secretario ejecutivo de AP a la fecha”, pues reclama que la Secretaría General del Consejo “se ha limitado a certificar” que tiene conocimiento de que Zambrano está encargado de la secretaría.

Otra causa la tramitó la jueza Mónica Rodríguez, quien el pasado 20 de diciembre archivó un recurso por “asuntos litigiosos” interpuesto por Rivadeneira, porque no aclaró la calidad en la que comparecía.

La también legisladora oficialista volvió a insistir el 21 de diciembre, presentando un nuevo recurso por “asuntos litigiosos” que fue sustanciado por Patricio Baca, y que ya fue archivado este 4 de enero. El argumento es que la demandante no aclaró y completó su escrito. Concluyó que “el recurso es impreciso, oscuro y ambiguo, lo que conlleva a que este juzgador no pueda deducir, en forma clara y precisa, la pretensión de la compareciente”.

Una última causa está en manos del juez Miguel Pérez. Es una apelación para que se “deje sin efecto” una resolución del CNE en la que se calificó a AP de Moreno para hacer campaña por el Sí. Pérez también exige al CNE hasta con “previsiones de ley” que certifique quién “está legalmente registrado” como secretario.

En la justicia ordinaria, la facción afín al expresidente Rafael Correa enfrenta una orden de allanamiento a su sede en la avenida de los Shyris, presentada por Zambrano, que aún no se ejecuta, pues “no quieren generar violencia”. Desde ahí se planifica la campaña por el No.

No se conoce cuántas personas ahí laboran. Según el portal, desde la gestión de Doris Soliz como secretaria de AP, registraron ingresos por $ 4’180.637: $1’730.297 de aportes voluntarios; y $ 2’450.340 del Fondo Partidario del CNE. (I)

Ala morenista

Gustavo Baroja:

Prefecto de Pichincha y director de AP

AP ‘no desaparecerá’

Siempre pensé que lo que nos unía era el ser humano, como objetivo central, pero lastimosamente veo que no es así. En algunos sectores prima el interés particular y eso está por encima del ser humano. No puedo ni admitir de que en un proceso de consulta popular como este, alguien agencia un ¡No! como respuesta a una necesidad del país; un No al combate a la corrupción. Siempre pensé que había soluciones, siempre hemos buscado eso. Me preguntaban si hay alguna solución al conflicto, y casi me atrevo a asegurar que hay un punto en el que ya no hay retorno, pero espero equivocarme. Espero que haya algún punto que garantice, al menos, el inicio del discurso. ¿Cómo pueden ahora definir qué es un revolucionario? ¿Sabe qué es un revolucionario? Es aquel que tiene la ética para reconocer que ha cometido errores y que hay que solucionarlos. Eso se llama autocrítica. Nosotros que somos militantes de este proceso, que está por encima de los nombres, decidimos agruparnos... Yo no creo que AP vaya a desaparecer. La decisión que tome el Tribunal Contencioso Electoral dará la determinación que deba tomarse, por lo que en este momento no creo que AP desaparezca. (O)

Ala del correato

Virgilio Hernández:

Dirigente de facción de AP, ‘Revolución Ciudadana’.

Agotarán las instancias

Nosotros esperamos que prevalezca la justicia. Si prevalece la justicia y prevalece el derecho tendrán que darnos la razón en todas los recursos que hemos planteado, independientemente que en algunas de ellas ya el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) haya decidido no reconocer nuestros reclamos. Seguiremos planteando nuestros derechos en todas las instancias nacionales. ¡Jamás nos vamos a quedar con los brazos cruzados! Si existirían actuaciones por fuera de la justicia y el derecho, seguiremos construyendo procesos formativos. (Respecto de la situación administrativa de AP) Han existido actos arbitrarios, como bloqueo e interferencia en nuestras cuentas electrónicas. Se ha despedido a personal que laboraba en AP o se los ha reintegrado a otro tipo de trabajo. Han existido arbitrariedades provocadas por la inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sin una resolución del pleno aceptó la actuación de Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo. Pero tarde o temprano, el Consejo Electoral deberá rendir cuentas de sus actuaciones; y, hay que recordarles que ellos sí son sujetos de fiscalización. (O)