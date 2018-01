Banco Pichincha recibió un galardón

Quito -

En diciembre, el Banco Pichincha recibió el premio ‘Finance for the Future Awards 2017’, en el marco del programa de reconocimientos que desarrolla el Icaew (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) en el Reino Unido, informó en un comunicado.

La distinción corresponde a la categoría “Inversión y Financiamiento”. La institución postuló su “Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales-SARAS”.

En su discurso durante la entrega de los premios, el príncipe Carlos, de Reino Unido, dijo estar encantado de que empresas “de sitios tan distantes como Ecuador y Canadá” hayan ganado galardones.

Antonio Acosta, presidente del banco, resaltó el esfuerzo del equipo responsable y la incidencia del proyecto en la calidad de vida de sus clientes. (I)